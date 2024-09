Die katholische Kirche

Jesus Christus hat die römisch-katholische Kirche gegründet und einen Stellvertreter berufen». Lehrt das I. Vaticanum dogmatischDie Gottesmutter warnte 1846 in La Salette1884 sagt Jesus Christus zu Satan(Es geht um die Zerstörung der Kirche, Vision von Papst Leo XIII.)1958 wurde Johannes der XXIII., der Antichrist, zum Papst gewählt. Eine weitere christliche Sekte war geboren.Die römisch-katholische Kirche blieb unverändert erhalten. Sie wurde von Häretikern und Ungläubigen gereinigt und muss jetzt, in der tridentinischen Ordnung, belebt werden. Es geht um den Erhalt des Glaubensgutes der Kirche, um den heiligen Willen des HERRN, der von den Antichristen verraten wurde. Ein Papst ist nicht zwingend erforderlich, da der Wille des HERRN bekannt ist.Hubertus Huber hat den Verfall der Kirche in seinem Buch,ausführlich beschrieben.Wir laden Sie ein, diese Schrift zu prüfen und dann zu handeln. Die Wahrheit muss, wie die Sonne, über die Menschen erscheinen. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe, als Berater, Verleger, Verteiler, Beter und Spender.Falls Sie dem HERRN dienen wollen,Eine kurze Rezension, bei Amazon, wäre ein grosse Hilfe für dieses Apostolat.Möge der Heilige Geist uns führen!Spenden an: Katholiken-SOS Verlag, UBS Switzerland AG, CH6002-LuzernIBAN: CH02 0024 8248 1764 2501 V¸BIC: UBSWCHZH80AKatholiken SOS Verlag, CH-Teufen, den 11. September 2024 H.H.