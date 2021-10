Weniger Stress beim Lernen: Lernspiele, die Kinder ausprobieren sollten

Während die Anfänge in der Grundschule für die meisten noch etwas Besonderes sind, verringert sich die Lernmotivation häufig in der späteren Schullaufbahn. „Ich hab` keinen Bock auf Hausaufgaben“ oder „Ich will mich lieber mit meinen Freunden verabreden“ sind Sätze, die sicherlich alle Eltern schon einmal gehört haben. Wer das Lernen mit Spaß verbindet, fördert eine positive, entspannte Atmosphäre und lockert stressige Schultage auf. Besonders für Kinder ist es eine willkommene Abwechslung, sich Lerninhalten spielerisch zu nähern. Spielerisches Lernen ermöglicht Kindern, neue Erfahrungen zu sammeln. Sie nehmen das Lernen ganz anders wahr und verknüpfen es mit spaßigen Freizeitaktivitäten. Abwechslung ist garantiert und weckt die Neugierde! Keine Frage, dass sich das positiv auf die Motivation und den Schulerfolg auswirkt.Die Diplompädagogin und Nachhilfelehrerin Katharina Hilberg hat im Mai 2020 LernenMitSpiel&Spaß ins Leben gerufen, um zu zeigen, wie Lernspiele die Lern- und Hausaufgabenzeit aufpeppen. In ihren beiden Büchern „Hausaufgabenfrust ade! Lernen mit Spiel & Spaß “ und „Raus aus dem Lerntrott – Ab ins Lernabenteuer! Lernen mit Spiel & Spaß“ erfahren Interessierte über 80 abwechslungsreiche Lernspiele, die Spaß beim Lernen bringen und den Lerntrott sowie die Langeweile vertreiben.