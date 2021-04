Spielerisch lernen! Weniger Hausaufgabenstress mit über 80 Lernspielen für spannende Lernabenteuer

Viel zu nervig, langweilig und anstrengend! Hausaufgaben und Lernen für anstehende Klassenarbeiten sind in vielen Familien ein täglicher Kampf. „Ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben!“ oder „Ich lerne heute Abend für den Mathetest!“ kennen Eltern nur zu gut. Sie sind überfordert, verzweifelt und geraten an ihre Grenzen. Neben dem Job und Haushalt übernehmen sie lehrende Tätigkeiten der Schule. Das kann ganz schön kräftezehrend sein. Eltern halten die Kinder beim Lernen bei Laune und motivieren sie zur Erledigung ihrer Hausaufgaben. Der Lernstress belastet die Eltern-Kind-Beziehung enorm und führt zu Konflikten im Familienleben. Seit der Corona-Pandemie stehen Kinder verstärkt vor der Herausforderung, sich Lerninhalte Zuhause selbst zu erarbeiten und Wissenslücken zu schließen.Kopfrechnen an der frischen Luft mit dem Activity-Kreis? Oder doch lieber Vokabeln mit der Wissensraupe? Wir alle wissen, dass Kinder mit Spiel und Spaß einfacher lernen. Um Familien zu entlasten und Streit zu vermeiden, bieten sich abwechslungsreiche Lernspiele an. Da ist Einfallsreichtum gefragt. Lernspiele für drinnen & draußen garantieren Spaß, Abwechslung und Bewegung beim Lernen! Spielerisches Lernen bereichert den Schüleralltag und vertreibt die Langeweile. Katharina Hilberg ist seit über 17 Jahren Nachhilfelehrerin und Diplom-Pädagogin mit jahrelanger Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit. Die 36-Jährige kennt die stressige Lernsituation in Familien genau.Im Juni 2020 rief sie LernenMitSpiel&Spaß ins Leben. Seitdem schrieb sie zwei Bücher mit über 80 vielfältigen Lernspielen, die Schwung in die Lern- und Hausaufgabenzeit bringen. In ihren beiden Bändern "Hausaufgabenfrust ade! Lernen mit Spiel & Spaß" und "Raus aus dem Lerntrott - Ab ins Lernabenteuer! Lernen mit Spiel & Spaß" verrät sie effektive Lernspiele für Zuhause und draußen, die Kinder begeistern. Gelernt wird nur ungern, gespielt dafür umso mehr. Auf der Webseite der Autorin www.lernenmitspielundspass.de gibt es Einblicke in die Lernspiele sowie Leseproben der Bücher. Sie eignen sich auch wunderbar für Schüler mit Lernschwächen, weil sich die Lern- und Spieleinheiten abwechseln. Besonders Eltern mit Kindern im Grundschulalter und bis zur Unterstufe profitieren von den Spielen und Lerntipps. Die Lernspiele verringern den Stresspegel und stillen den Bewegungsdrang. Die Diplompädagogin verknüpft Freizeitaktivitäten mit dem "Pflichtprogramm". Dadurch nehmen Kinder das Lernen nicht als "reines Pauken" wahr. Weiterhin befinden sich in ihrem Band 2 eine Kreativecke sowie Einblicke ins spielerische Lernen mit Alltags- und Naturmaterialien.Ihre beiden Bände sind über ihre Homepage erhältlich. Die Bücher erfreuen nicht nur Eltern in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Österreich und in Liechtenstein. Aufgrund ihrer Kreativität meldeten sich Schulen, Nachhilfeinstitute und Einrichtungen für eine Zusammenarbeit. In Online-Fortbildungen stellt Katharina Hilberg derzeit Eltern und pädagogischen Fachkräften ihre Lernmethoden vor. Kein Wunder, dass ihre Lernspiele in Fachkreisen großen Anklang finden. Katharina Hilberg interessiert sich für weitere neue Projekte und Kooperationen.