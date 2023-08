Weltweit beliebteste Sehenswürdigkeiten: Bergpark Wilhelmshöhe unter den Top 100

Mit einzigartigen Attraktionen wie dem Herkules und den historischen Wasserspielen zieht der Bergpark Wilhelmshöhe Jahr für Jahr viele tausend Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Vermutlich wären auch die alten Kasseler Landgrafen stolz auf dieses Ergebnis: Rund 25.000 Touristen aus aller Welt haben den von ihnen geschaffenen Bergpark auf Platz 54 der Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt Laut einer aktuellen Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zählt das eindrucksvolle UNESCO-Welterbe damit zu den Top 100 der weltweit beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.Damit gehört der Bergpark gemeinsam mit „Klassikern“ wie Schloss Neuschwanstein, dem Kölner Dom oder auch der Zugspitze zu den international bedeutendsten Besuchermagneten zwischen Alpen und Nordseeküste.„Der Bergpark war schon immer eines der touristischen Highlights der documenta-Stadt“, betont Prof. Dr. Martin Eberle, Direktor von Hessen Kassel Heritage. „Seit seiner Ernennung zum UNESCO-Welterbe wird er auch international noch stärker wahrgenommen – und macht Kassel im Zusammenspiel mit weiteren kulturellen Weltmarken wie dem Erbe der Brüder Grimm und den documenta-Ausstellungen zu einem attraktiven Reiseziel für Menschen aus aller Welt!“Nochmals verstärkt werden könnte die Anziehungskraft des imposanten Landschaftsparks zukünftig durch das BergparkLeuchten, das in diesem Spätsommer Premiere feiert: „Internationale Lichtkunst, eindrucksvolle Videoprojektionen und die Beleuchteten Wasserspiele in einer farbenprächtigen Neuinszenierung: Mit diesem Mix wird das neue Veranstaltungsformat sicher weit über Kassel hinaus für Aufmerksamkeit sorgen“, so die Einschätzung von Andreas Bilo. „Gute Voraussetzungen, um das Interesse an Kassel und dem UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe noch einmal zielgerichtet zu verstärken.“Seine Premiere feiert das BergparkLeuchten vom 29. September bis 3. Oktober 2023. Weitere Informationen auf www.bergparkleuchten.de Und hier geht es zur gesamten Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland: www.germany.travel/top100