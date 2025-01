Weiteres Konzert-Highlight zum Stadtsommer 2025

Techno-Star Paul Kalkbrenner legt nach seinem Auftritt beim Sola-Festival im Juni 2022 ein weiteres Mal in Kassel unter freiem Himmel auf. Genauer gesagt am 13. Juni 2025 direkt in die Kasseler Mitte, auf den Friedrichsplatz. Somit wächst der Kasseler Stadtsommer 2025 auf drei Konzerte an.„Der Friedrichsplatz mitten in unserer Stadt bietet eine einmalige Kulisse für ein großartiges Konzerterlebnis. Paul Kalkbrenner hat schon vor drei Jahren bewiesen, dass er sein Publikum restlos begeistern kann.“ sagt Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.Der Berliner Paul Kalkbrenner hat eine Karriere hingelegt wie kein anderer. Ein Techno-Talent, das im Laufe von zwei Jahrzehnten aus dem Untergrund aufgestiegen ist, um die Charts zu stürmen, in einem Film mitzuspielen und diesen zu vertonen und auf Festivals Millionen von Fans zu gewinnen.Kalkbrenner ist ein Synonym für Dance Music. Er wuchs in einer goldenen Ära des Techno auf, war zwölf Jahre alt, als die Berliner Mauer fiel, und verbrachte seine Teenagerjahre mit dem Raven, bevor er mit dem Auflegen und Plattensammeln begann, als die erste Flutwelle der elektronischen Tanzmusik über die Stadt schwappte. Er erkannte früh, dass DJing nichts für ihn war, und konzentriert sich seitdem darauf, seine eigene Musik zu produzieren und live zu spielen.Tickets sind ab sofort unter https://paulkalkbrenner.ticket.io/1234kvzg/ erhältlich.Bereits bekannt sind beide Auftritte im August 2025: Am 23. August treten vor der Kulisse der Orangerie Milky Chance und das Staatsorchester Kassel unter dem Motto „Milky Chance meets Klassik - Internationale Hits im neuen Gewand“gemeinsam auf. Seit ihrer Gründung in Kassel vor rund zwölf Jahren haben Milky Chance weltweit für Furore gesorgt und zahlreiche Charterfolge gefeiert.Tickets für dieses Konzert gibt es unter https://krasserstoff.com/events/milky-chance-stadt-sommer-kassel-2025 Einen Tag später bringen die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters weltbekannte Klassiker der Filmmusik zum Erklingen:Da dieses Konzert bereits nachmittags stattfindet, ist es perfekt für die ganze Familie geeignet. Die Tickets hierfür sind in Kürze erhältlich.