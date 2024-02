TV-Event „Die Passion“ in Kassel: Jetzt noch schnell Tickets sichern!

Die Spannung steigt: Denn schon in rund vier Wochen – kurz vor Beginn des Osterwochenendes – präsentiert RTL das große Musik- und TV-Event „Die Passion“ live vom Kasseler Friedrichsplatz! Dass die Show in Kassel und der Region auf reges Interesse stößt, zeigt ein Blick auf den Vorverkauf: Rund 7.500 der insgesamt 8.000 kostenlosen Tickets wurden bereits vergeben.„Schon jetzt steht fest, dass diese einmalige Veranstaltung weit über Nordhessen hinaus für mediale Aufmerksamkeit sorgt“, sagt hierzu Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die als lokaler Veranstalter und Kooperationspartner von RTL an der Produktion beteiligt ist.„Die Passion vermittelt pünktlich zu Ostern auf moderne Weise die Leidensgeschichte Jesu und ist gleichzeitig Botschafter für unsere Stadt Kassel als Reiseziel!“, ergänzt Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender von Kassel Marketing.Bekannte Stars live auf dem FriedrichsplatzEine Reise nach Kassel steht am 27. März auch für zahlreiche bekannte TV-Stars auf dem Programm: Denn neben Hannes Jaennicke als Erzähler wurde inzwischen von RTL auch bekanntgegeben, wer die Hauptrollen im österlichen TV-Spektakel übernimmt: So werden Ben Blümel als Jesus und Jimi Blue Ochsenknecht als Judas dabei sein, Timur Ülker spielt den Petrus, während mit Francis Fulton‐Smith der Hauptdarsteller der Serie „Familie Dr. Kleist“ als Pilatus zu sehen sein wird. Für die Rolle der Maria wurde Sängerin Nadja Benaissa verpflichtet, die mit der erfolgreichen Castingshow-Band No Angels bekannt wurde.Darüber hinaus werden viele weitere Beteiligte, eine Liveband und der „Passions‐Chor“ die Bühne auf dem Friedrichsplatz bevölkern. Ein zentraler Bestandteil der Show ist auch die große Prozession mit rund 700 Menschen, die vom Kongress Palais bis zur Bühne auf dem Friedrichsplatz führt. Rund 100 Menschen werden dabei ein großes leuchtendes Kreuz durch die Kasseler Innenstadt tragen.„Die Passionsgeschichte ist unmittelbar mit zeitlosen christlichen Werten wie Toleranz, Respekt und Nächstenliebe verknüpft“, unterstreicht Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller. „Werte, die eine essenzielle Bedeutung für unser gesellschaftliches Zusammenleben haben und gerade heute einer nachhaltigen Stärkung bedürfen. ,Die Passion‘ leistet das auf eine zeitgemäße Art – daher freue ich mich sehr, dass dieses besondere TV-Event bei uns in Kassel zu Gast ist!“Erfolgreiche Premiere vor zwei Jahren in EssenBereits 2022 hatte RTL mit der Übertragung des TV-Live-Events aus Essen mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht – ein beeindruckender Wert, der auch für die in Kassel präsentierte Open-Air-Show im kommenden März als Richtwert gilt. „Der erfolgreiche Vorverkauf zeigt uns, dass auch die Neuauflage in Kassel viele Menschen begeistert“, sagt abschließend Andreas Bilo. „Unsere positiven Erwartungen an das Event haben sich daher bereits jetzt erfüllt!“Wer sich kurzfristig noch Tickets für „Die Passion“ sichern möchte, kann dies ganz einfach online auf https://www.kassel.de/einrichtungen/gaeste/kassel-erleben/events/die-passion.php#/ Weitere Informationen zum TV-Event auf https://www.rtl.de/cms/die-passion-bei-rtl-stars-rollen-termin-location-stream-alle-infos-zum-live-event-in-kassel-4945737.html