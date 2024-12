Stimmungsvoller Start ins neue Jahr

Erstmalig wird in diesem Jahr am Silvesterabend die Kassel Marketing GmbH alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Silvester-Event auf dem Vorplatz des Kasseler Rathauses einladen.„Als Tourismusdezernent freue ich mich auf die Licht- und Lasershow um Mitternacht. Diese wird mit einer großformatigen Videoprojektion an der Rathausfassade und stimmungsvoller Musik kombiniert“, so Dr. Norbert Wett.Mit dieser Pilotveranstaltung wird ein Beschluss der Kasseler Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2022 umgesetzt.Beginn der Veranstaltung ist bereits am früheren Abend: Die in Kassel bekannten DJs Mr. Brown und Chily-T sowie Videoprojektionen mit einem Silvester-Countdown laden die Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich gemeinsam bei einem Getränk auf den Jahreswechsel einzustimmen.Die Veranstaltung findet in einem abgesperrten Bereich der Oberen Königsstraße zwischen Fünffenster- und Wilhelmsstraße statt. Der Straßenbahnverkehr wird im Eventzeitraum umgeleitet.Der Eintritt ist frei, das Ticketkontingent ist begrenzt. Der Zutritt ist mit einem kostenlosen Ticket unter folgendem Link https://eventfrog.de/Silvester-event-kassel möglich.Alle Programmdetails sowie Informationen zu Einlasszeiten werden in Kürze bekanntgegeben und sind auf www.kassel.de/veranstaltungen abrufbar.