Saisonstart auf dem Kasseler Campingplatz: Neue Freizeitangebote und kostenlose Vorteile mit MeineCardPlus

In dieser Saison erweitert der Campingplatz sein Freizeitangebot: Eine neue Tischtennisplatte lädt zu sportlichen Matches ein, während ein frisches Kräuterhochbeet zur Selbstbedienung die Campingküche bereichert. Wer die Fulda aktiv erleben möchte, kann jetzt erstmals Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) direkt auf dem Platz ausleihen. Auch für Radfreunde gibt es weiterhin den beliebten Fahrradverleih, der es einfacher macht, die Umgebung umweltfreundlich und bequem zu erkunden.Ein besonderes Highlight der Saison 2025 ist die Einführung der MeineCardPlus, die Gästen zahlreiche kostenlose Vorteile bietet. Mit dieser Karte können sie den öffentlichen Nahverkehr in Kassel und Umgebung kostenfrei nutzen, zahlreiche Freizeiteinrichtungen gratis besuchen und an vielen Stadtführungen ohne zusätzliche Kosten teilnehmen. Besonders erwähnenswert ist die neue Führung „Blumen, Barock und Kunst: Ein Spaziergang von der Insel zur Stadt“, die direkt an der Blumeninsel Siebenbergen ganz in der Nähe des Campingplatzes startet. Sie verbindet Natur, Geschichte und Kunst zu einem einzigartigen Stadterlebnis. „Unser Ziel ist es, den Gästen jedes Jahr ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Mit den neuen Freizeitangeboten und derschaffen wir attraktive Möglichkeiten, Kassel und seine Umgebung aktiv und komfortabel zu entdecken“, sagt Stadtrat Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit vielen begeisterten Gästen, die unsere Stadt und die Natur gleichermaßen genießen."Auch in diesem Jahr setzt der Campingplatz auf Nachhaltigkeit und Servicequalität. Die 2024 installierte Photovoltaikanlage trägt zur umweltfreundlichen Energieversorgung bei. Zudem läuft weiterhin das ECOCAMPING-Zertifizierungsverfahren, das den nachhaltigen Betrieb des Platzes unterstreicht.Der Kasseler Campingplatz erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und überzeugt mit seiner Lage: Direkt an der Fulda gelegen, bietet er Ruhe und Naturerlebnis, während die Kasseler Innenstadt bequem erreichbar bleibt. Die positiven Übernachtungszahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass das Konzept ankommt – und mit den neuen Angeboten dürfte die Saison 2025 ein voller Erfolg werden.Weitere Informationen inkl. der neu enthaltenen Leistungen der MeineCardPlus und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf www.campingplatz-kassel.de