Profis und Freizeitradler machen Station in Kassel

Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Mit dem Etappenstart der Deutschland Tour sowie dem Zwischenstopp der hr-Radtour steht Kassel ab Freitag rund um den Friedrichsplatz für drei Tage ganz im Zeichen des Profi- und Freizeitradsports.„Mit dem Etappenstart der Deutschlandtour und dem Zwischenstopp der hr-Radtour vereinen wir großartige Veranstaltungen des Breiten- und Spitzenradsports an einem spannenden Radwochenende in Kassel. Wir freuen uns, dass Kassel an diesem Wochenende damit den Sport und das Fahrrad in den Mittelpunkt rückt. Vielen Dank an alle, die das möglich machen – egal ob im Ehren- oder im Hauptamt“, freut sich Oberbürgermeister Sven Schoeller.Sportlich hochklassig beginnt das Radwochenende: Am Freitag schwingen sich 120 Radprofis aus insgesamt 20 Mannschaften in die Sättel, um vom Steinweg aus die zweite und längste Etappe der diesjährigen Rundfahrt zu bestreiten. Auf den 201,3 Kilometern bis nach Winterberg sind 14 Teams der diesjährigen Tour de France im Feld dabei.Vor den ganz Großen des Sports sind erstmal die Kleinsten dran: Um 10 Uhr fällt der Startschuss für das Kinder-Laufradrennen mit anschließender Medaillenübergabe, ab 10.30 Uhr beginnt das Einschreiben der Radprofis auf der Bühne und um 11.40 Uhr setzt sich das Feld über Steinweg und Wilhelmshöher Allee in Richtung Marstall Gebäude am Schloss Wilhelmshöhe in Bewegung. Dort erfolgt dann der „scharfe“ Start der zweiten Etappe, die über Bad Arolsen, Richtung Sauerland nach Meschede und schließlich nach Winterberg führt.Kassels Sportdezernent Dirk Stochla: „Als sich für uns die Chance ergab, Gastgeber der Deutschland Tour zu werden, haben die Beteiligten von Stadt Kassel, Kassel Marketing und der Gesellschaft zur Förderung des Radsports alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Event bei uns möglich zu machen. Für die Sportstadt Kassel ist die Deutschland Tour nach den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften ein weiteres herausragendes Sportereignis in diesem Jahr, auf das sich alle Bürgerinnen und Bürger in Kassel freuen können.“Für die hr-Radtour, die auf den schönsten Radwegen durch Nordhessen führt, ist Kassel dann ab 17 Uhr das Etappenziel des zweiten Tages. 63 Kilometer haben die Teilnehmenden, die am Morgen in Rotenburg a.d. Fulda starten, dann schon in den Beinen.Mit der Kultband „Münchener Freiheit“ lädt HR4 alle Besuchenden ab 19 Uhr zum Tanzen und Feiern zum kostenfreien Konzert auf dem Friedrichsplatz ein. Freuen Sie sich auf die Hits wie „1000 x Du“ oder „Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“.Der Samstag startet gegen 9.45 Uhr mit der HR 4-Moderatorin Carmen Schmalfeldt auf dem Friedrichsplatz und dem Startsignal zur dritten Etappe, die rund 47 Kilometer rund um Kassel führt. Mitradelnde sind für diese Etappe herzlich willkommen.Anmeldung und Streckenführung unter: hr.de/radtourAm Abend präsentiert hr3 den Singer-Songwriter Michael Schulte ab 19 Uhr mit seinem ebenfalls kostenfreien Konzert auf dem Friedrichsplatz. Richtig bekannt wurde Michael Schulte 2018 als ESC-Teilnehmer mit „You Let Me Walk Alone“. Seitdem hat er sich immer wieder aufs Neue in die Herzen gespielt: Zu Songs wie „Bye, Bye, Bye“ oder „Keep Me Up“ können sicher alle in Kassel mitsingen und tanzen. Und vielleicht hat Michael Schulte ja auch schon einige Songs vom im Herbst erscheinenden neuen Album „Remember Me“ dabei.Der Abschluss dieses Radwochenendes ist am Sonntag, 27. August um 9.15 Uhr. Tourmoderator Lars Henning Metz schickt die Radlerinnen und Radler mit den besten Wünschen in RichtungAutoparkplatz in Rotenburg a.d. Fulda. Eine wunderschöne allerdings leicht bergige Tour mit insgesamt 64 Kilometern. Auch hier sind Mitradelnde willkommen.Sperrungen innerhalb des Zeitraumes des Radsportwochenendes:Innerhalb des Zeitraumes vom 25. bis 27. August sind rund um den Friedrichsplatz, auf dem Steinweg sowie entlang des Streckenlaufes der Deutschland Tour phasenweise Straßensperrungen sowie die Einrichtung von Halteverboten unumgänglich.Der Start der Deutschland Tour und die Einrichtung des Startbereiches findet auf dem Steinweg sowie der Friedrichsplatz-Randstraße statt. Hierzu wird der Steinweg / Frankfurter Straße inklusive Brüderstraße in Fahrtrichtung Friedrichsplatz vom Altmarkt bis zur Kreuzung Fünffensterstraße am Freitag, 25. August, in der Zeit von 5 Uhr bis maximal 14 Uhr für den Individualverkehr komplett gesperrt.Die in den Steinweg führenden Straßen Mittelgasse und Graben werden zur Sackgasse und sind in diesem Zeitfenster nur aus Richtung der Kurt-Schumacher-Straße über den Entenanger erreichbar.Die Oberste Gasse vom Steinweg bis Entenanger wird ebenfalls zur Sackgasse und ist am Freitag, 25. August, in der Zeit von 5 Uhr bis maximal 14 Uhr, nicht anfahrbar. Zusätzlich werden hier beidseitig Halteverbote eingerichtet. Diese gelten von Donnerstag, 24. August, 20 Uhr bis zum Freitag, 25. August, 13 Uhr.Durch den Streckenverlauf der Deutschland Tour im Kasseler Stadtgebiet werden folgende Straßen direkt tangiert:• Steinweg / Frankfurter Straße: Ab Friedrichsplatz über die Kreuzung Fünffensterstraße bis zur Friedrichsstraße• Friedrichsstraße: Frankfurter Straße bis Wilhelmshöher Allee• Wilhelmshöher Allee: Friedrichsstraße bis Abbiegung Rolandstraße sowie Einmündung Schulstraße bis Tulpenallee• Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße• Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße• Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße• Schulstraße• Tulpenallee• Rasenallee• Wolfhager Straße: Ab Kreuzung Rasenallee Richtung DörnbergIn den oben genannten Bereichen sowie in den angrenzenden Nebenstraßen kommt es zwischen ca. 11.20 Uhr und 12.15 Uhr zu Behinderungen. Das Befahren der gesperrten Straßen wird innerhalb des genannten Zeitfensters jeweils für etwa 20 bis 25 Minuten nicht möglich sein. Sobald das Fahrerfeld die Strecken passiert hat, werden die Sperrungen wieder aufgehoben.Bitte beachten Sie, dass der Aufbau aus Sicherheitsgründen einige Minuten vor der Durchfahrt erfolgen muss. Eine leere Straße bedeutet in diesem Fall nicht, dass sie auch befahren werden darf. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vor Ort anwesenden Sicherungsposten.Beidseitige Halteverbote werden in folgenden Bereichen des Streckenverlaufs eingerichtet:• Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße• Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße• Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße• SchulstraßeDie Halteverbote gelten im Zeitraum von Freitag, 25. August, 6 Uhr bis Freitag, 25. August, 13 Uhr.Alle Informationen zum Etappenstart und Verkehrsbehinderungen auf www.kassel.de/deutschlandtour