Neues Sammlerstück mit besonderem Wert

Einen Teil der faszinierenden historischen Exponate kann man jetzt in gedruckter Form mit nach Hause nehmen – auf dem neuen 0-Euro-Schein des Technik-Museums. Er ist ab sofort in einer limitierten Auflage von 10.000 Exemplaren erhältlich. Abgebildet sind die erste Dampflokomotive „Drache“ von Henschel (1848), historische Trams von Credé, die ebenfalls in Kassel gebaut wurden, die erste elektrische Lokomotive von Henschel (1905) sowie die Magnetschnellbahn Transrapid TR05, die von Thyssen-Henschel in der documenta-Stadt entwickelt und gefertigt wurde.Gedruckt wird der 0-Euro-Schein auf originalem Sicherheitspapier durch die Bundesdruckerei in Berlin – inklusive der typischen Merkmale eines echten Geldscheins wie Hologramm und Wasserzeichen oder individueller Seriennummer. Eine ganz besondere Banknote also, die trotz ihres Nominalwerts von null Euro zukünftig deutlich an Wert gewinnen könnte: Denn die Souvenirscheine haben sich in den vergangenen Jahren zu beliebten Sammlerstücken entwickelt. Doch ob wertvolle Geldanlage oder nicht: Ein tolles Erinnerungsstück und Mitbringsel aus der documenta-Stadt ist der 0-Euro-Schein auf jeden Fall.„Das Technik-Museum Kassel macht auf spannende Weise erlebbar, welch hohe Bedeutung Kassel schon seit Jahrhunderten als Technologiestandort hat“, betont Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Eine Entwicklung, die sich in diesem originellen Souvenir widerspiegelt – und bis in die Gegenwart reicht: Denn auch heute sind in unserer Universitätsstadt zahlreiche Unternehmen aus wichtigen Zukunftsbranchen sowie namhafte Forschungseinrichtungen zu Hause.“„Der 0-Euro-Schein hat entgegen seiner aufgedruckten Ziffer einen unglaublich hohen Wert hinsichtlich seiner Bedeutung für Kassel als Tourismus-Standort“, sagt Dr. Norbert Wett, Dezernent für Tourismus bei der Stadt Kassel. „Mit den ausgewählten Motiven wird auf die Besonderheit unserer Stadt hingewiesen. Die Scheine erfreuen sich mittlerweile der gleichen Beliebtheit wie die klassischen Postkarten.“Erhältlich ist der Souvenirschein zum Verkaufspreis von vier Euro in der Tourist Information Wilhelmsstraße und beim Kassel Service Point in der Galeria sowie im Technik-Museum selbst (Öffnungszeiten: Mittwoch - Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr, Samstag & Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr).