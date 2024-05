Neuer Bootssteg und die Energie der Sonne: Erfolgreicher Saisonstart auf dem Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz

Mit einer Leistung von 20,88 kWp erzeugt sie rund 18.500 kWh Strom, von denen etwa 89 Prozent direkt für die Infrastruktur des Platzes genutzt werden. Der Rest wird in das öffentliche Netz eingespeist und zu den marktüblichen Konditionen vergütet.„Die neue Fotovoltaikanlage ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft“, unterstreicht Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, die den Camping- und Wohnmobilplatz betreibt. „Denn hiermit können wir nicht nur einen guten Teil des Eigenbedarfs decken. Gleichzeitig setzen wir so auch das Engagement für eine umweltverträgliche und ressourcenschonende Bewirtschaftung des Platzes konsequent weiter fort.“Außerdem befindet sich KasselCamping mit dem ECOCAMPING-Siegel der gleichnamigen Initiative in der letzten Phase der Zertifizierung. Diese wird von der Initiative ECOCAMPING verliehen und würdigt die Umsetzung von Maßnahmen für eine umweltverträgliche und ressourcenschonende Bewirtschaftung. Hierbei werden auch Faktoren wie der Jahresverbrauch an Strom, Heizenergie und Wasser sowie die anfallenden Abfallmengen berücksichtigt.Auch Kanutinnen und Kanuten sowie Stand-up-Paddle-Fans können sich in dieser Saison über eine Neuerung freuen: Vor wenigen Tagen wurde der Bootssteg an der Fulda eingeweiht. Mit 8,30 Metern Länge und einer Breite von 2,40 Meter bietet er eine komfortable und sichere Einstiegs- und Anlegemöglichkeit für Kanus und Stand-up-Paddlerinnen und -Paddler. Wer auf diesen Trendsport „steht“, kann demnächst ein SUP direkt auf dem Platz ausleihen. Zudem bietet der in Guxhagen ansässige Kanuverleih Fulda-Kanurent entspannte Paddeltouren bis zum neuen Anleger am Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz an.„Auf diese Weise ergänzen wir das Angebot für unsere Gäste um weitere attraktive Bausteine“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Darüber hinaus streben wir derzeit die Zertifizierung zum Bett+Bike-Campingplatz an – das anerkannte Qualitätszertifikat für radfreundliche Unterkünfte.“ Und er ergänzt: „Dass wir mit all diesen Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind, zeigen auch die Übernachtungszahlen, die sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv entwickelt haben.“Dies bestätigt auch ein Blick auf die vergangene Saison: Mit 31.484 Übernachtungen und 15.278 Ankünften wurden 2023 die zweithöchsten Gästezahlen nach dem documenta-Jahr 2022 registriert. Und bereits in den ersten Monaten nach dem diesjährigen Saisonstart liegt die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen in etwa gleichauf mit dem Vorjahr (Stand: April 2024).Auch 2024 wird die bewährte Zusammenarbeit mit der Baunataler Diakonie Kassel (bdks) fortgesetzt. Sie gibt Menschen mit Handicap eine Beschäftigung und macht KasselCamping zum bisher einzigen Inklusionscampingplatz in Hessen. Ein erfolgreiches Projekt, das auch bei den Gästen gut ankommt und bereits 2020 mit dem „exzellent“-Preis der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (BAG WfbM) ausgezeichnet wurde.Dass Inklusion und Teilhabe im Berufsleben ein wichtiges Thema sind, zeigte am 16. April auch die Veranstaltung „Teilhabechancen – Berufswege aktiv mitgestalten“ der bdks in Baunatal: Vor rund 50 Gästen aus Politik und Wirtschaft stellte Hubert Henselmann, Bereichsleiter Tourist Service bei Kassel Marketing, das Projekt als eines von drei regionalen Best-Practice-Beispielen vor.Begleitet wurde er von Dirk Bielefeld und Christian Hartung, die im Rahmen des Inklusionsprojekts fest auf dem Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz beschäftigt sind. Beide äußerten sich begeistert über ihre Tätigkeit: „Ich gehe mit einem Lächeln zur Arbeit und mit einem Lächeln wieder nach Hause“, sagte Dirk Bielefeld. Und auch sein Kollege Christian Hartung unterstrich, dass er hier seinen „Traumjob“ gefunden habe.Traumhafte Aussichten also für eine schöne und erfolgreiche Sommersaison auf dem Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz!Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Buchung gibt es auf www.campingplatz-kassel.de