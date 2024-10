Mit dem ÖPNV zum BergparkLeuchten

8,50 € für einen PKW

6,50 € für ein Kraftrad

11,50 € für einen Kleinbus oder ein Wohnmobil. Das Ticket berechtigt nicht zur Übernachtung.

21,50 € für Reisebusse

Da mit einem starken Besucherandrang gerechnet wird, ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) die ideale Wahl. Von Vorteil ist dabei auch, dass im Vorverkaufsticket für das BergparkLeuchten bereits das ÖPNV-Ticket für die An- und Abreise enthalten ist. Deshalb lohnt es sich, das Ticket nicht erst an der Abendkasse zu kaufen.Auch an den Haltestellen gibt es keine langen Wartezeiten: Denn die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) hat ihr ÖPNV-Angebot beträchtlich erweitert und damit optimale Rahmenbedingungen für die An- und Abreise geschaffen. Die Tram 1 kommt im 7,5-Minuten-Takt und auch die Buslinie 23 fährt häufiger als gewohnt. Eine ideale Ergänzung dazu ist das „Schaddel“ der KVG, das einfach per App gebucht werden kann. Die vollelektrischen Kleinbusse sind zwischen 0 und 5 Uhr ständig im Kasseler Stadtgebiet unterwegs.Wer jedoch lieber aufs Fahrrad steigt, sollte am besten direkt den Marstall ansteuern: Hier sind rund 300 Radparkplätze eingerichtet worden.Um auch auf den Straßen für reibungslose Abläufe zu sorgen, sind während der Veranstaltungszeiten einige Verkehrseinschränkungen vorgesehen. Die Rasenallee wird ab dem Einmündungsbereich Seebergstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts für den Verkehr gesperrt. Dies gilt am 3. Oktober von 17 bis 0 Uhr und vom 4. bis 6. Oktober von jeweils 16 bis 0 Uhr.Damit trotzdem alle Verkehrsteilnehmer gut ans Ziel kommen, wird der Individualverkehr über die Ahnatalstraße, Harleshäuser Straße, Loßbergstraße, Heßbergstraße, Bremelbachstraße und Wilhelmshöher Allee umgeleitet. Auch daher lohnt sich der Umstieg auf Bus und Bahn, um das Verkehrsaufkommen zu verringern.Wer auf das Auto angewiesen ist, sollte frühzeitig aufbrechen, da die Parkplätze weiträumig gesperrt werden, sobald der letzte freie Platz vergeben ist. Am Parkplatz Ochsenallee stehen für Menschen mit Behinderung 15 Parkplätze zur Verfügung. Trotz des Event-Highlights wurden die Parkgebühren nicht erhöht – es gelten die gleichen Bedingungen wie während der Wasserspiele von Hessen Kassel Heritage (HKH):Ob mit dem ÖPNV, Schaddel, Fahrrad oder Auto: Im Bergpark angekommen, erwartet die Besucher ein spektakuläres Lichtkunst-Event. Neue, fantastische Lichtkunstwerke von internationalen Künstlern an insgesamt zehn Stationen tauchen Europas größten Bergpark in ein magisches Licht. Auch die beeindruckenden 3D-Videoprojektionen auf der Schlossfassade und der illuminierte Herkules machen den Abend unvergesslich. Unser Tipp: Schon ab 17 Uhr können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und das bunte Rahmenprogramm entdecken, bevor schließlich ab 19:30 Uhr die Lichtkunstwerke erstrahlen …Alle wichtigen Infos zu Anreise, Sicherheitsregeln, Tickets und Programm finden Sie hier: