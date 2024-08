Mit Zelt und Rad zum Fullestrand: Bett+Bike-Zertifizierung für Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz

„Nach der 4-Sterne-Zertifizierung und der Verleihung des ECOCAMPING-Siegels in den vergangenen beiden Jahren ist unser Camping- und Wohnmobilplatz nun mit einer weiteren bedeutenden Zertifizierung ausgezeichnet worden“, betont Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, die den Camping- und Wohnmobilplatz betreibt. „Damit können sich Radreisende nun umso mehr darauf freuen, bei uns in Kassel einen rundum angenehmen Aufenthalt zu genießen.“Um sich offiziell Bett+Bike-Partnerbetrieb nennen zu dürfen, müssen Campingplätze eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) festgelegt wurden. Hierzu gehören sieben Mindestkriterien wie eine eigene Zeltfläche für Radreisende und andere nicht motorisierte Gäste sowie gesicherte Abstellmöglichkeiten für Zweiräder. Auch ein Trockenraum für Kleidung, regionale touristische Informationen für den Radurlaub sowie ein kostenlos nutzbares Fahrrad-Reparaturset zählen zum Anforderungskatalog.Darüber hinaus müssen im Rahmen der Zertifizierung mindestens drei Zusatzangebote nachgewiesen werden, wie Hubert Henselmann, Bereichsleiter Tourismus bei Kassel Marketing, erläutert: „Auch hierbei sind wir bestens aufgestellt und können unseren Rad fahrenden Gästen sogar deutlich mehr anbieten als für die Zertifizierung erforderlich ist. So haben wir eine E-Bike-Ladestation installiert, verfügen über eine überdachte Abstellanlage unter unserem Hauptgebäude, in dem gleichzeitig eine vollständig eingerichtete Küche, Aufenthaltsräume und mit dem Kiosk eine Einkaufsmöglichkeit vorhanden ist.“Doch das ist nicht alles, wie Henselmann berichtet: „Ebenfalls in die Bewertung eingeflossen ist die gute Beleuchtung der Wege zum Zeltplatz, das kostenfreie WLAN für unsere Gäste sowie unser Beratungsangebot zur An- und Abreise mit dem ÖPNV.“ Beste Voraussetzungen also für einen erholsamen und gelungenen Aufenthalt an der Fulda, der durch Angebote wie den neuen Bootssteg sowie den SUP- und Fahrradverleih abgerundet wird.„Wir sind überzeugt davon, dass die Bett+Bike-Zertifizierung auf großes Interesse bei Radreisenden stoßen wird“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing. „Denn der Camping- und Wohnmobilplatz liegt direkt am Fulda-Radweg, der mit 260 km Länge zu einem der wichtigsten Radwanderwege in unserem Bundesland zählt. Diese neue, anerkannte Qualitätsauszeichnung im Bereich des Radtourismus ist daher eine willkommene und sinnvolle Ergänzung unseres Angebots für Campingfans.“Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Buchung gibt es auf www.campingplatz-kassel.de