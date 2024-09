Magische Abende für alle Sinne

Dr. Norbert Wett, zuständiger Dezernent für Tourismus, sagt: „Neben der eindrucksvollen Illuminierung des Herkules und großformatigen 3D-Videoprojektionen auf der Fassade von Schloss Wilhelmshöhe können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine ganz neue Auswahl fantasievoller Lichtkunstwerke an insgesamt zehn Stationen freuen, die von Künstlerinnen und Künstlern aus sechs europäischen Ländern gestaltet wurden.“So lässt beispielsweise der Künstler Günther J. Schaefer geheimnisvoll leuchtende goldene Lichtringe über dem Schlossteich schweben. Das aus Dänemark stammende Chaos Engine Art Studio präsentiert unter dem Titel „Existance“ eine innovative Stahlkonstruktion, die mit einer atemberaubenden, immersiven Lichtshow begeistert. Ebenfalls mit dabei ist die italienische Luminarie De Cagna, die moderne Technologie mit traditioneller Handwerkskunst verbindet und sein filigranes „Finestra a Fiori“ beisteuert. Weitere spannende Erlebnisse erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf dem „Pfad der Liebe“ und auf dem „Wasserweg“ – und sogar ein leuchtendes „Tor in eine andere Dimension“ kann durchschritten werden.„Ein weiterer Höhepunkt sind auch in diesem Herbst die Beleuchteten Wasserspiele, die wieder in einer neuen, farbenprächtigen Lichtinszenierung bewundert werden können“, erklärt Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing. Sie beginnen am Freitag (4.10.), Samstag (5.10.) und Sonntag (6.10.) jeweils ab 21:45 Uhr am Neptunbecken zu Füßen des Herkules. Am Eröffnungstag (3.10.) sind stattdessen zum letzten Mal in diesem Jahr die „regulären“ Wasserspiele am Nachmittag zu sehen – los geht’s wie immer um 14:30 Uhr.Doch nicht nur visuell wartet das BergparkLeuchten mit vielfältigen Erlebnissen auf: In diesem Jahr wurde das musikalische Rahmenprogramm am Ballhaus noch einmal deutlich erweitert, sodass an jedem Veranstaltungstag von 17 Uhr bis Mitternacht Singer/Songwriter und DJs mit Instrumenten für klangvolle Unterhaltung sorgen.Auch kulinarisch können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine große Auswahl an Genüssen an insgesamt sechs Gastronomieständen freuen: Angeboten werden unter anderem deftige Spezialitäten wie Spießbraten und Bratwurst, Pfälzer Wein und Flammkuchen, jamaikanische Patties (Teigtaschen), Minibowls, Wraps und Smorrebrod sowie zahlreiche vegetarische und vegane Gerichte. Ebenfalls dabei sind wie im vergangenen Jahr Stände von „Stadtliebe“, den Stadtreinigern und Netcom sowie ein Verkaufsstand mit Leuchtspielzeugen.Damit die Besucherinnen und Besucher ganz entspannt zum Bergpark und wieder nach Hause kommen, empfiehlt Kassel Marketing die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierfür kann ganz einfach das kombinierte Ticket für das BergparkLeuchten verwendet werden – denn die ÖPNV-Nutzung (KVG und NVV) ist im Preis bereits enthalten. Außerdem hat die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) ihr Angebot an allen Veranstaltungstagen deutlich erhöht und für die Tramlinien 1 und 23 sogar Sonderfahrpläne aufgelegt. Vor dem Marstall am Ballhaus stehen zudem speziell eingerichtete Parkflächen für etwa 300 Fahrräder zur Verfügung.Alle Infos, das vollständige Programm sowie Tickets und die Sonderfahrpläne der KVG gibt es auf www.bergparkleuchten.de