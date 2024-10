Lichtkunst und Networking: Exklusives Get-together beim BergparkLeuchten

Am 3. Oktober 2024 hat das Kassel Kongress Palais die gemeinsamen Geschäfts- und Netzwerkpartner von Kassel Marketing und dem Kassel Covention Bureau sowie dem Kassel Convention Network zu einem festlichen Get-together eingeladen. Rund 250 Gäste aus der MICE-Branche sowie der Stadtgesellschaft und Lokalpolitik kamen zum Empfang ins. Anschließend stand eine exklusive Führung durch den illuminierten Bergpark auf dem Programm: Die Lichtinstallationen dessorgten am Eröffnungsabend für eine außergewöhnliche Verbindung von Kunst, Natur und Networking.„Bereits im vergangenen Jahr haben wir zum Eröffnungsabend eingeladen und damit unsere Gäste begeistert“, berichtete, Dezernent für Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus. „Das internationale Lichtkunst-Festival bot auch diesmal eine besondere Atmosphäre für den Austausch mit unseren Partnern.“Auch, Bereichsleiter Geschäftstourismus bei der Kassel Marketing GmbH, zeigte sich rundum zufrieden. Er sagte: „Wir sind begeistert, dass so viele Partner und Kunden unserer Einladung gefolgt sind. Ein besonderer Dank gilt unserem Gastgeber, dem Schlosshotel, für die herausragende Gastfreundschaft, die diesen Abend unvergesslich gemacht hat.“„Nicht nur das BergparkLeuchten ist ein inspirierendes Erlebnis: Auch darüber hinaus bietet Europas größter Bergpark attraktive Möglichkeiten für Rahmenprogramme, die Businessveranstaltungen perfekt ergänzen“, betonte„Gemeinsam mit unseren Partnern aus der Kasseler Geschäftstourismusbranche sorgen wir dafür, dass Kassels Weltmarken außergewöhnliche Rahmenprogramme ermöglichen.“Beim BergparkLeuchten, das vom 3. bis 6. Oktober 2024 imstattfand, staunten die Besucher über Lichtkunst-Installationen von internationalen Künstlern, 3D-Videoprojektionen auf der Schlossfassade und die beleuchteten Wasserspiele. Abgerundet wurde das Event durch ein vielfältiges Rahmenprogramm und kulinarische Angebote am Ballhaus.Kassel Kongress PalaisEinzigartig. Zukunftsweisend. In der Mitte.Im Herzen von Deutschland bietet das Kongress Palais auf insgesamt 8.500 m² Fläche unzählige Möglichkeiten, Events zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen – ob Kongresse und Tagungen, hybride und virtuelle Veranstaltungen, Messen und Konzerte oder festliche Galas. Lassen Sie sich begeistern von einem einzigartigen Ambiente, das durch den unverwechselbaren Mix aus historischen Sälen und moderner Architektur geprägt wird. Mit einem erfahrenen, 30-köpfigen Team aus kompetenten Event-Profis unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung und Realisierung ihrer Veranstaltung, von der ersten Idee bis zur Umsetzung vor Ort. Dank seiner konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie bietet das Kongress Palais auch für Green Meetings und Business-Events mit einem reduzierten CO2-Abdruck ideale Voraussetzungen.Weitere Informationen auf www.kongress-palais.de Das Kassel Convention Bureau (KCB) unterstützt Veranstaltungsplanende aus Verbänden, Unternehmen und Agenturen bei der Planung und Durchführung von Businessevents in der documenta-Stadt. Gemeinsam mit einem Vertrauensnetzwerk aus kompetenten MICE-Partnern bietet es erstklassigen Service aus einer Hand sowie Inspirationen zu den überraschenden Facetten der MICE-Destination Kassel. Weitere Informationen auf www.kassel-convention.de Das Kassel Convention Network (KCN) ist das Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche. Auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) haben sich aktuell 64 Mitglieder (51 Basismitglieder, sieben Premiumpartner und sechs Fördermitglieder) zu diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Alle Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.