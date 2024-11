Langjähriger Geschäftsführer Andreas Bilo verlässt Kassel Marketing

Jetzt beendet Bilo nach neun erfolgreichen Jahren als städtischer Chef-Touristiker zum 31. Dezember dieses Jahres sein kreatives Wirken für Kassel. Bilo wird sich einer neuen Herausforderung stellen.



Im Rahmen seiner Tätigkeit in Kassel stiegen die jährlichen Übernachtungszahlen erstmals über die Grenze von einer Million. Die im Zusammenhang mit dem Tourismus in Kassel erzielte Wertschöpfung lag zuletzt bei 697 Mio. Euro pro Jahr.



“Andreas Bilo hat mit Kassel Marketing in den vergangenen neun Jahren die positive touristische Entwicklung unserer Stadt geprägt, für deutliche Impulse und für eine Vielzahl erfolgreicher Projekte gesorgt,“ so Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.



„In seiner Zeit als Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH ist es ihm mit seinem Team sowie Ideenreichtum und Engagement gelungen, den Stellenwert des Freizeit- und Geschäftstourismus sowie die Bedeutung der Stadt als touristische Destination zu stärken und nachhaltig auszubauen.“



In seine Amtszeit fällt die erstmalige Erstellung des städtischen Tourismuskonzeptes sowie die inhaltliche und visuelle Entwicklung und unverwechselbare Ausrichtung der Tourismusmarke Kassel. Internationale Aktivitäten und nationale Kampagnen gerade in den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr sorgten für zahlreiche Rekordniveaus touristischer Kennzahlen.



Ziel des scheidenden Geschäftsführers war es dabei, Kassel Marketing mit rund 80 Mitarbeitenden stets offensiver in der Vermarktung und als eine auf Wachstum ausgerichtete Tourismusorganisation zu führen. Kassel Marketing ist es gelungen, die Bedürfnisse von touristischen Märkten und Zielgruppen im Freizeit- und Geschäftstourismus sowie die Potenziale an Übernachtungs- und Tagesgästen zu nutzen und mit zahlreichen starken Netzwerken und Kooperationspartnern immer weiter auszuschöpfen.



Ferner lag das Kongress Palais mit nahezu 200 Veranstaltungen pro Jahr als eines der führenden Tagungs- und Kongresshäuser, die Tourist Information in der Wilhelmsstraße mit zahlreichen Angeboten und Serviceleistungen sowie der im Auftrag der Stadt neu konzipierte Kassel Service Point in der Galeria Kaufhof in seiner Verantwortung.



„Besonders dankbar sind wir Andreas Bilo für die Neueröffnung des Campingplatzes im Jahr 2017. Trotz schwieriger Bedingungen hat er es geschafft, die idyllisch gelegene Fläche an der Fulda für Wohnmobile und Camper neu aufzustellen. Heute ist das Camping-Areal mit seinen modernen Einrichtungen ein absolut touristischer Magnet“, sagt Tourismus-Dezernent Dr. Norbert Wett. „Auch der Märchenweihnachtsmarkt hat sich unter seiner Regie hervorragend entwickelt und verzeichnet kontinuierlich Rekordzahlen an Besuchern aus Kassel, der Region und ganz Deutschland. Besonders der Fliegende Weihnachtsmann begeistert seit 2022 die Besucher.“



Neben der ständigen Weiterentwicklung des Märchenweihnachtsmarktes zu einem touristischen Highlight tragen weitere Veranstaltungskonzepte seine Handschrift: das inzwischen etablierte Kasseler Altstadtfest mit lokalen Themen, die Kasseler Gartenkultur mit der Inszenierung der städtischen Garten- und Parklandschaft, der Kasseler Stadtsommer in der City sowie das Konzept „BergparkLeuchten“ als internationales Lichtkunstfestival. Auch das RTL TV-Format „Die Passion“ auf dem Friedrichsplatz wurde durch Kassel Marketing initiiert.



Andreas Bilo lag damit auch die Lebensqualität der Kasseler Bürgerinnen und Bürger und die Attraktivität der Stadt für die Region am Herzen:



In positiver Erinnerung werden die Konzerte und Festivals im Auestadion wie 90er live und Fanta 4 sowie Die Ärzte und Die Toten Hosen bleiben. Unvergessen die Stadtsommerkonzerte 2023 auf dem Friedrichsplatz mit Sarah Connor, Zoe Wees und Weltstar STING.



Andreas Bilo abschließend: „Ich war mit großer Leidenschaft zur richtigen Zeit mit dem richtigen Team in der richtigen Stadt. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, dass ich im Rahmen unseres Gestaltungsauftrages für Kassel meinen persönlichen Beitrag leisten und meine Spuren für die Zukunft hinterlassen durfte. Erfolgreicher Tourismus gibt einem die Gewissheit, Menschen für unsere Stadt gewonnen und begeistert zu haben.“

