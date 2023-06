Kultur- und Familienfest mit buntem Programm: 3. Kasseler Altstadtfest vom 23.-25. Juni

In einigen Tagen ist es endlich soweit: Am letzten Juni-Wochenende verwandeln sich das ehemalige Kasseler Altstadtquartier und Teile der angrenzenden Innenstadt wieder drei Tage lang in eine vielfältige Erlebniswelt, die zum Feiern, Genießen und Entdecken einlädt. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher erneut auf ein facettenreiches Programm freuen, das Kultur und typische Kassel-Themen mit Kulinarik, Livemusik und Attraktionen für die ganze Familie verbindet.Um Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen einen störungsfreien Zugang zu den Bühnenstandorten zu ermöglichen, können bereits abSelbstverständlich steht Ihnen während der Laufzeit des Kasseler Altstadtfestes der Stadtteiltreff Mitte (Piano e.V.) mit Erfrischungen und Snacks und natürlich einem Internetanschluss für einen Arbeitsaufenthalt oder einfach zum "Verschnaufen" zur Verfügung.Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen vor Ort für mögliche Fragen zur Verfügung.Das komplette Programm des Altstadtfestes gibt es im Internet auf www.kasseler-altstadtfest.de