Kassel hilft den Kleinen Riesen: Weihnachtliches Geschenkpapier für einen guten Zweck

Um beides – das Schenken und das Helfen – miteinander zu verbinden, hat die Citypastoral Kassel gemeinsam mit Kassel Marketing, den City Kaufleuten und dem Citymanagement ein ganz besonderes Geschenkpapier herausgebracht, auf dem das weihnachtlich erleuchtete Kassel zu sehen ist. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass das farbenfrohe Wimmelbild auf überraschende Weise auch die Weihnachtsgeschichte zeigt: Maria und Josef haben im Bergpark eine geschützte Bleibe gefunden, die Heiligen Drei Könige machen sich von der Karlsaue aus auf den Weg zur Krippe, und der Heilige Nikolaus ist im Schillerviertel unterwegs.Erhältlich ist das Geschenkpapier ab sofort zum Preis von 2,50 Euro in der Tourist Information Wilhelmsstraße und beim Kassel Service Point in der Galeria.Der Reinerlös aus dem Verkauf des Geschenkpapiers geht vollständig an die gemeinnützige Kleine Riesen Nordhessen GmbH. Sie ist Träger des KinderPalliativTeams Nordhessen, welches sich dafür einsetzt, dass unheilbar und schwerstkranke Kinder und Jugendliche ganzheitlich, umfassend und kompetent begleitet in ihrem Zuhause sterben dürfen. Derzeit ist außerdem ein Haus in Planung, in dem Eltern und die erkrankten Kinder lernen können, wie sie ihren Alltag besser meistern können.„Diese außergewöhnliche Kooperation ist eine gleich doppelt wundervolle Idee“, freut sich Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller. „Denn das Geschenkpapier verbindet nicht nur auf einzigartige Weise die Weihnachtsgeschichte mit dem Leben in unserer Stadt – sondern stärkt gleichzeitig auch die wichtige gemeinnützige Arbeit der Kleinen Riesen in Kassel und Nordhessen!“Unterstützt wird die Initiative auch vom Kasseler Regierungspräsidenten Mark Weinmeister als Schirmherr sowie dem Bischof des Bistums Fulda, Dr. Michael Gerber als Botschafter. Am Montag, den 4. Dezember, werden beide gemeinsam mit den weiteren Botschaftern der Kleinen Riesen Stefan Berndt, Nina Klein, Susanne Götze und Michel Fickinger Geschenke am Kassel Service Point einpacken, die von den Besucher*innen mitgebracht werden.Ebenfalls dabei sein wird Kerstin Leitschuh von der Citypastoral Kassel, die Ideengeberin für das Projekt war. Sie freut sich über die vielfältige Unterstützung und unterstreicht noch einmal die weihnachtliche Botschaft der Aktion. „Wir feiern an Weihnachten, dass Gott in tiefster Nacht in einem kleinen Kind Mensch wurde. Diese biblische Geschichte zeigt uns, dass Gott das Leben in allen weltpolitischen, gesellschaftlichen oder persönlichen Dunkelheiten hell machen will – auch in Kassel. Eine Botschaft, die das Geschenkpapier mit wundervollen Bildern vermittelt.“Auch Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, war auf Anhieb begeistert von der Idee, das Kassel-Geschenkpapier mit einem guten Zweck zu verbinden: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Kasseler Citypastoral für diese wunderbare Weihnachtsidee – und freuen uns, mit diesem gemeinsamen Projekt betroffenen Kindern und ihren Familien helfen zu können!“Mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde das Geschenkpapier vom Kasseler Illustrator und Comic-Zeichner Florian Biermeier, der bereits mehrere Graphic Novels veröffentlicht hat und außerdem als Grafikdesigner in den unterschiedlichsten Bereichen tätig ist.