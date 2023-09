Internationales Lichtkunst-Festival mit vielfältigem Programm: BergparkLeuchten vom 29.09. bis 3.10.2023

Die Premiere des BergparkLeuchtens ist im wahrsten Sinne des Wortes das „Highlight“ im diesjährigen Kasseler Veranstaltungsherbst. Und schon in wenigen Tagen geht’s endlich los: Vom 29. September bis 3. Oktober 2023 verwandelt sich das UNESCO-Welterbe fünf Abende lang in eine zauberhaft illuminierte Traumlandschaft, in der es viel zu sehen und zu erleben gibt.Magische Abende im Zeichen der LichtkunstIm Mittelpunkt des internationalen Lichtkunst-Festivals steht eine stimmungsvolle Inszenierung, in der die Elemente Licht und Wasser auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen: Neben einem Parcours mit Lichtkunstinstallationen internationaler Künstler*innen können die Besucher*innen eine großformatige Projektion auf einer Wasserwand im Fontänenteich, eine 3D-Videoprojektion auf der Schlossfassade und eine bewegte Lichtshow am Herkules bewundern – und das an allen Veranstaltungstagen ab 19:30 Uhr. Am Samstag, 30. September, und Montag, 2. Oktober, werden außerdem die Beleuchteten Wasserspiele in einer neuen Lichtinszenierung zu sehen sein, Beginn ist jeweils um 21:45 Uhr.„Auch an den weiteren Veranstaltungstagen sind die beteiligten Stationen der Wasserspiele ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts“, erläutert Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die das neue Veranstaltungsformat entwickelt hat. „Denn sie werden auch außerhalb der beiden Wasserspiel-Termine an allen fünf Abenden während der Veranstaltungszeiten illuminiert sein.“Buntes Rahmenprogramm am BallhausAbgerundet wird das BergparkLeuchten durch ein vielfältiges Rahmenprogramm am Ballhaus, das schon lange vor Einbruch der Dunkelheit beginnt. So ist hier an allen fünf Abenden klangvolle Unterhaltung angesagt: Am Freitag und Samstag präsentiert der deutsche Singer-Songwriter Phil Solo sein Programm, von Sonntag bis Dienstag lässt das Kasseler Duo „The Two Notes“ die Songs der 50er- bis 80er-Jahre aufleben. Die Konzerte dauern jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr, vor- und nachher sorgen DJ´s, u.a. Phunky Phil, für eine entspannte Atmosphäre.Gastonomie und originelle ProduktideenEbenfalls rund ums Ballhaus laden ab 17 Uhr Gastronomiestände die Besucher*innen dazu ein, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, außerdem bieten hier Verkaufsstände originelle Produkte an. Übrigens haben am Freitag, Samstag und Montag die Gastronomie- und Verkaufsstände bereits ab 16 Uhr geöffnet.Jederzeit gut informiertAuch das Team von Kassel Marketing ist in der Nähe des Ballhauses mit einem eigenen Infopoint vertreten und beantwortet hier gerne alle Fragen rund um die Veranstaltung. Das gilt auch für die Besucherzentren, die anlässlich des BergparkLeuchtens erweiterte Öffnungszeiten haben: So hat das Besucherzentrum Wilhelmshöhe am 29. September sowie 1. & 3. Oktober bis 19:00 Uhr geöffnet, am 30. September und 2. Oktober bis 21:00 Uhr. Als weitere Anlaufstelle steht das Besucherzentrum Herkules am 30. September und 2. Oktober jeweils bis 22:00 Uhr zur Verfügung.„Eins ist jetzt schon sicher: So haben die Besucherinnen und Besucher das UNESCO-Welterbe noch nie zuvor erlebt“, sagt Andreas Bilo abschließend. „Denn mit dem BergparkLeuchten haben wir eine ganz neue Veranstaltungsidee entwickelt, die den Bergpark wortwörtlich in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Wir freuen uns auf ein wunderbares langes Wochenende voller unvergesslicher Erlebnisse bei uns in Kassel!“Alle Infos und das vollständige Programm gibt’s im Internet auf www.bergparkleuchten.de So kommen Sie zum BergparkLeuchtenÖffentliche VerkehrsmittelNutzen Sie das MultiTicket oder Deutschlandticket, um bequem und umweltfreundlich in den Bergpark Wilhelmshöhe zu kommen.Und wenn die Nacht zum Tag wird: Zwischen 0 und 5 Uhr bringt Sie das Schaddel im Stadtgebiet Kassel sicher nach Hause. Alle Infos dazu finden Sie unter kvg-schaddel.deFahrpläne und Tickets finden Sie unter www.kvg.de und www.nvv.de AutoIn unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsraum stehen keine Parkplätze zur Verfügung.Für Infos zu Parkmöglichkeiten: https://www.kassel.de/buerger/verkehr_und_mobilitaet/mit-dem-auto/mit-dem-auto.php TaxiInfos zu Carsharing, Mietwagen, Taxi und Minicar finden Sie online: https://www.kassel.de/buerger/verkehr_und_mobilitaet/taxen-und-mietwagen/carsharing-mietwagen-taxis.php FahrradIn unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsraum stehen speziell eingerichtete Parkflächen für etwa 500 Fahrräder zur Verfügung.ShuttlebusNutzen Sie unseren Shuttlebus von der Haltestelle Wilhelmshöhe(Park) zum Schloss Wilhelmshöhe. Die Fahrt kostet 2,00 EUR. Kinder unter 6 Jahren und Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit den Merkzeichen G, aG, H, GI und BI fahren kostenfrei.