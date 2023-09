Internationales Lichtkunst-Festival: Premiere des BergparkLeuchtens vom 29.9. bis 3.10.2023

„Der Bergpark erfreut sich als Erlebnis- und Erholungsraum großer Beliebtheit. Zehn Jahre ist es nun her, dass das Welterbe-Komitee der UNESCO ihn mit dem Titel ,Kultur- und Naturerbe der Menschheit‘ geadelt hat. Dieser verpflichtet zum sorgsamen Umgang und sorgt zugleich für eine hohe touristische Anziehungskraft. Seit jeher strahlen Herkules und Bergpark weit über die Grenzen Kassels hinaus; im Jubiläumsjahr werden sie erstmals in einem besonderen Licht leuchten“, freut sich Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller auf das Event.Auch der Herkules, Kassels weithin sichtbares Wahrzeichen, spielt bei der Premiere des neuen Eventformats eine wichtige Rolle: Gemeinsam mit Neptun, dem Gott des Wassers, wird er sich aufmachen, um tatkräftig etwas gegen die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere zu unternehmen. Eine fantastische Geschichte, die das BergparkLeuchten in einer stimmungsvollen Inszenierung erlebbar macht.Hierbei wird das gesamte Areal vom Herkules bis zum Schloss mit einbezogen – angefangen bei bewegten Lichtprojektionen am Herkules über einen Lichtkunst-Parcours auf dem Weg ins Tal bis hin zu Wasser- und Videoprojektionen auf Schlossebene: Im Fontänenteich wird auf einer rund 200 qm großen Wasserwand der Gott des Meeres in einer eindrucksvollen Projektion lebendig, während auf der Fassade des Schlosses ein großformatiges Videomapping zu sehen ist, thematisch ebenfalls auf die Story abgestimmt.Natürlich dürfen bei diesem Spektakel auch die Beleuchteten Wasserspiele nicht fehlen: Sie sind am Samstag (30.9.) und Montag (2.10.) in einer neuen, farbenfrohen Lichtinszenierung zu sehen. Dabei fließt das kühle Nass talwärts von den Kaskaden über die Teufelsbrücke und das Aquädukt, um schließlich im Teich vor dem Schloss zu einer über 50 Meter hohen Fontäne aufzusteigen.Hierbei kommen ausnahmslos energiesparende LED-Technik, hoch effiziente Projektoren und Laser mit energiearmer Phosphortechnik zum Einsatz. Die beteiligten Wasserspielstationen sind zudem während der Abendstunden dauerhaft illuminiert. Auch bei der neuen, sicherheitsrelevanten Orientierungsbeleuchtung setzt Kassel Marketing auf LED-Technik.Ein zentrales Element des BergparkLeuchtens sind die auf einem stimmungsvoll illuminierten Parcours zwischen Herkules und Schloss präsentierten Lichtkunstwerke. Viele von ihnen sind aus Plastikmüll entstanden – passend zur Story „Herkules trifft Neptun“, die sich mit der Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoffabfälle beschäftigt. Dabei reicht das Spektrum von riesigen, in der Dunkelheit leuchtenden Pusteblumen aus recycelten Wasserflaschen über traumhaft illuminierte Schmetterlinge bis hin zu farbenfrohen, solarenergiebetriebenen Miniflößen, die auf dem Wasser zu schweben scheinen. .Mit der Illumination des Herkules, der imposanten Wasserprojektion im Fontänenteich und dem Videomapping auf der Schlossfassade hat zudem das Künstlerkollektiv „DMC“ eine beeindruckende multimediale Inszenierung geschaffen. Sie lässt in großformatigen Videos und Animationen die Story der beiden göttlichen Helden lebendig werden.„Der sorgsame Umgang mit Energie bleibt weiter ein Gebot unserer Zeit“, unterstreicht Umweltdezernent und Kassel Marketing-Aufsichtsratsvorsitzender Christof Nolda. „Umso erfreulicher ist es, dass sich das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch in der Konzeption des BergparkLeuchtens widerspiegelt. Ich freue mich auf die Premiere dieses neuen, touristisch für Kassel bedeutenden Veranstaltungsformats, das Kunst- und Kulturgenuss mit modernster Technik verbindet.“Jeweils ab 17.00 Uhr können die Besucher*innen zudem ein musikalisches Rahmenprogramm genießen: So wird am Ballhaus stimmungsvolle Livemusik zu hören sein, lokale DJs und Singer-Songwriter sorgen mit entspannten Beats und Klängen für Unterhaltung. Auch kulinarisch ist für Abwechslung gesorgt: Rund um das Bowling Green und am Ballhaus werden ausgesuchte Köstlichkeiten serviert. Außerdem stehen spannende Führungen auf dem Programm.„Mit dem BergparkLeuchten haben wir ein Gesamterlebnis erschaffen, das die Sehenswürdigkeiten des UNESCO-Welterbes im wahrsten Sinne des Wortes neu in Szene setzt“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Gleichzeitig erscheinen sie durch die erstmals präsentierten Lichtkunstwerke in einem völlig neuen Licht – ein Konzept, das ideal zu Kassel als weltweit bekanntem Kunststandort passt“, ergänzt er. „Ein neues, spektakuläres Veranstaltungsformat also, mit dem wir nicht nur Besucher*innen aus Kassel und der Region begeistern möchten. Denn auch Kulturtourist*innen bieten wir mit diesem fünftägigen Veranstaltungsformat ein reizvolles Gesamtpaket.“Da die Zahl der verfügbaren Parkplätze am Bergpark Wilhelmshöhe begrenzt ist, empfiehlt Kassel Marketing eine komfortable und umweltfreundliche Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – beispielsweise mit dem Deutschlandticket des NVV oder MultiTicket der KVG, mit dem man bequem und umweltfreundlich in Kassel unterwegs ist.