Internationale Lichtkunst im UNESCO-Welterbe

Erwachsene ab 16 Jahre: 12,- EUR

Ermäßigt: 8,- EUR

(Schüler/Schülerinnen, Studierende, Schwerbehinderte)

(Schüler/Schülerinnen, Studierende, Schwerbehinderte) Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenermäßigung für Busreisen: 8,- EUR pro Person

„Internationale Kunst ist in unserer Stadt schon seit langem fest verankert“, erläutert Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die das BergparkLeuchten auch in diesem Jahr veranstaltet. „Daher passt das Konzept eines internationalen Lichtkunst-Festivals ideal zu Kassel. Gleichzeitig bietet die einzigartige Kulisse des UNESCO-Welterbes Bergpark Wilhelmshöhe den perfekten Ort für dieses Großevent“, ergänzt Dr. Norbert Wett, Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.Bereits die Premiere des BergparkLeuchtens im vergangenen Jahr hatte weit über die Region hinaus für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Zudem wird die touristisch relevante Veranstaltung deutschlandweit und in ausgewählten internationalen Märkten intensiv beworben – besonders im Rhein-Main-Gebiet, an Rhein und Ruhr sowie im Großraum Hannover. Daher rechnet Kassel Marketing damit, dass in diesem Herbst wieder viele Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet zum BergparkLeuchten kommen und dem Tourismus in Kassel starke Impulse verleihen.„Der Bergpark war schon immer einer der wichtigsten touristischen Magnete in Kassel und besitzt internationale Strahlkraft“, betont Andreas Bilo. „Mit dem Lichtkunst-Festival an diesem bedeutenden Ort haben wir ein neues Eventhighlight entwickelt, das sich ideal in unsere kulturellen Weltmarken einfügt – und damit auch in die erfolgreiche touristische Vermarktung unserer documenta-Stadt!“Eine große „Strahlkraft“ werden auch in diesem Jahr wieder die Lichtkunstwerke haben, die die Besucherinnen und Besucher entlang eines beleuchteten Parcours im Bergpark erkunden können. Sie stammen von neun Künstlerinnen und Künstlern bzw. Künstlergruppen aus sechs Ländern. Ein weiteres Highlight sind die Beleuchteten Wasserspiele, deren farbenprächtige Neuinszenierung bereits im vergangenen Jahr für Begeisterung gesorgt hat. Sie sind in diesem Jahr sogar an drei Abenden in Folge zu sehen – am Freitag, Samstag und Sonntag.Neben den Lichtkunstinstallationen internationaler Künstlerinnen und Künstler wird ein wesentlicher Teil der eindrucksvollen Gesamtinszenierung erneut die farbenprächtigen 3D-Videoprojektionen an der Fassade von Schloss Wilhelmshöhe sowie die weithin sichtbaren, bewegten Lichtprojektionen am Herkules sein. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot, das im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich erweitert wurde.Und noch eine weitere wichtige Neuigkeit gibt es: Für den Zutritt zur Veranstaltung brauchen die Besucherinnen und Besucher des BergparkLeuchtens im kommenden Herbst ein kostenpflichtiges Ticket. „Auf diese Weise können wir die hohe Qualität des Events mit internationaler Lichtkunst, aufwendigen Installationen und Projektionen dauerhaft sicherstellen“, sagt hierzu Andrea Behrens, Bereichsleiterin Events bei Kassel Marketing. Und sie ergänzt: „Ein Veranstaltungsticket berechtigt die Besucherinnen und Besucher zur kostenfreien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Tarifgebiet des NVV von zwei Stunden vor Beginn bis zwei Stunden nach Ende der Veranstaltung. Eine erhebliche Aufstockung der angebotenen Busse und Trams von KVG und NVV soll zudem an allen Veranstaltungstagen eine stressfreie Anreise zum Bergpark Wilhelmshöhe ermöglichen. “Auf der Linie 1 ab der Kasseler Innenstadt werden deutlich mehr Bahnen unterwegs sein als sonst. Dadurch können auch Besucherinnen und Besucher, die mit dem Pkw anreisen und in der Innenstadt parken, komfortabel in die Tram umsteigen und zum Bergpark fahren. Für Fahrradfahrende stehen außerdem wieder 300 Fahrradparkplätze vor dem Marstall zur Verfügung.Die Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich – online über den nationalen Ticketanbieter Reservix, in der Kasseler Tourist Information Wilhelmsstraße sowie beim Kassel Service Point in der Galeria auf der Oberen Königsstraße. Die Anzahl der verfügbaren Tickets ist begrenzt, sodass alle, die dabei sein möchten, sich ihre Eintrittskarte bereits jetzt im Vorverkauf sichern sollten.Zu diesen Preisen ist das kombinierte Eintritts- und ÖPNV-Ticket inklusive aller Vorverkaufsgebühren für das BergparkLeuchten 2024 erhältlich:Nach dem diesjährigen BergparkLeuchten müssen sich die Fans des internationalen Lichtkunstfestivals bis zur nächsten Ausgabe etwas gedulden: Denn zukünftig soll das Großevent zwar weiterhin regelmäßig, aber in einem zweijährigen Rhythmus stattfinden.