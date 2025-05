Grünes Kassel erleben: Kasseler Gartenkultur 2025 lädt ein!

Kunstausstellung "Luft- und Naturgeister" von Oksana Kyzymchuk (Sa 12–20 Uhr, So 12–18 Uhr)

Bühnenprogramm mit diversen Kasseler Künstlerinnen und Künstlern (Sa 12–22 Uhr, So 10–20 Uhr)

Yogastunde für Anfänger mit Entire Yoga (So 12-13 Uhr)

Entire Yoga (So 12-13 Uhr) Gymnastikübungen und Spaziergang mit dem Sportamt der Stadt Kassel „Treffpunkt Bewegung“ (So 10–11 Uhr)

Geführte und spannende Touren durch historische Parklandschaften

Kunst- und Kulturbeiträge unter freiem Himmel

Regionale Genüsse und Picknickmöglichkeiten

Musikalische Darbietungen in blühender Kulisse

Aktionen für Groß und Klein

Datum: 17. und 18. Mai 2025

Orte: Goetheanlage, Stadthallengarten, Park Schönfeld, Botanischer Garten sowie das UNESCO Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe mit den Beleuchteten Wasserspielen am 17.05.2025

Eintritt: kostenfrei, einzelne Führungen kostenpflichtig

Anreise: Umweltfreundlich mit Bus, Bahn oder Fahrrad empfohlen

Kaum eine Stadt verbindet Natur und Kultur so harmonisch wie Kassel und bietet ideale Voraussetzungen für eine entspannte Auszeit im Grünen.In den frei zugänglichen Gartenlandschaften und Parks bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:In der Goetheanlage begegnen sich Kunst und Nachhaltigkeit auf kreative Weise:Ein grünes Stadtfest der besonderen Art:Hier steht am Sonntag alles im Zeichen der aktiven Erholung:Am Sonntag, 18. Mai 2025 von 10 bis 17 Uhr, lädt die beliebtezum Tauschen, Verkaufen und Spenden von Pflanzen ein. Gartenfreunde finden hier seltene Arten und können sich fachlich austauschen.„Mit der Kasseler Gartenkultur zeigen wir einmal mehr, wie vielfältig Kassels grüne Seiten sind und wie inspirierend Natur mitten in der Stadt sein kann“, sagt Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH. „Die Gartenkultur lädt alle Besucherinnen und Besucher dazu ein, unsere Parks und Gärten neu zu entdecken – als Orte der Begegnung, der Inspiration und der Erholung.“Besucherinnen und Besucher können die Gärten nicht nur auf eigene Faust entdecken, sondern sich auch von fachkundigen Gästeführerinnen und Gästeführern begleiten lassen. Geführte Touren bieten spannende Einblicke in die Geschichte, Botanik und Gestaltung der Anlagen und machen die Kasseler Gartenkultur zu einem intensiven Erlebnis.Ob botanische Führungen im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, inspirierende Spaziergänge durch den Park Schönfeld oder ein Besuch auf der Pflanzenbörse im Botanischen Garten – die Kasseler Gartenkultur richtet sich an alle Altersgruppen: Familien, Kulturinteressierte, Hobbygärtner und Ruhesuchende finden hier ein maßgeschneidertes Angebot:Alle Programmpunkte sind kostenfrei und laden zum Mitmachen, Verweilen und Genießen ein. Lediglich die für die angebotenen Führungen fällt ein kleiner Kostenbeitrag an. Eine Voranmeldung für die Führungen ist empfehlenswert.Der Bergpark Wilhelmshöhe ist ein einzigartiges Beispiel europäischer Gartenbaukunst und steckt voller historischer Zeugnisse von internationalem Rang. Vor genau elf Jahren wurde er deshalb vom Welterbe‐Komitee der UNESCO zum Kultur‐ und Naturerbe der Menschheit erklärt.Der Bergpark bietet neben den Beleuchteten Wasserspielen Führungen und besondere Ausstellungen im Schloss Wilhelmshöhe.In diesem romantischen Abend fließt das Wasser über die illuminierten Stationen Kaskaden, Teufelsbrücke, Aquädukt und Jussowtempel, bevor es schließlich mit der über 50 Meter hohen Großen Fontäne zu einem fulminanten Abschluss kommt.21.45 Uhr Beginn am Herkules22.20 Uhr Teufelsbrücke22.30 Uhr Aquädukt und Penaeuskaskaden22.55 Uhr Höhepunkt und Abschluss mit der Fontäne am FontänenteichAlle Details zum Programm und zur Anmeldung gibt es online unter:Die Kasseler Gartenkultur steht für bewussten Naturgenuss und nachhaltige Stadtkultur. Lokale Partner und Initiativen stellen ökologische Projekte vor und zeigen, wie Natur- und Umweltschutz im urbanen Raum erlebbar wird.