Fußball-EM: Public Viewing in der Nordhessen Arena

Fußball statt Eishockey: In der Nordhessen Arena wird zur Fußball-Europameisterschaft der Männer erstmals ein Public Viewing in der modernisierten ehemaligen Kasseler Eissporthalle angeboten. Gezeigt werden die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalelf auf dem großen Videowürfel, der mittig in der Arena hängt und auf allen vier Seiten die Spiele überträgt. Kooperationspartner für das Event sind die Kassel Marketing GmbH sowie Kassel Memes.



„Die Vorfreude auf die EM steigt spürbar an. Wir freuen uns, dass die fußballinteressierten Menschen in der Region Kassel bei einem großen Public Viewing gemeinsam mitfiebern und hoffentlich jubeln können“, erklären der Aufsichtsratsvorsitzende von Kassel Marketing Dr. Norbert Wett sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Nölke. Mit ihrer Idee des gemeinschaftlichen Fußballguckens sind sie bei der Nordhessen-Arena auf offene Ohren gestoßen.



„Die Nordhessen-Arena etabliert sich weit über Kassel hinaus zu einer attraktiven Multifunktionsarena. Sie ist auch deshalb ein idealer Standort für ein Public Viewing“, ist Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing, sicher.



„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Arena auch erstmals für ein Public Viewing öffnen können“, sagt Geschäftsführer Paul Sinizin. „Wir werden alle drei Gruppenspiele bei freiem Eintritt zeigen und auch ein spannendes Rahmenprogramm bieten.“ Neben den regulär vorhandenen gastronomischen Ständen in der Nordhessen-Arena werden weitere Getränkestände aufgebaut, zudem wird ein DJ die Fußball-Fans vor und nach den Spielen mit Partymusik unterhalten. Auch Mitmachaktionen sind in der Planung. Vor dem Haupteingang besteht außerdem die Möglichkeit einen Raucherbereich zu nutzen, sodass die Besucherinnen und Besucher während der Veranstaltung problemlos rein- und rausgehen können.



Die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli statt, Gastgeberland ist Deutschland. Das Eröffnungsspiel bestreitet Deutschland gegen Schottland am Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr. Das zweite Spiel der deutschen Nationalelf beginnt am Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr, gegen Ungarn, das letzte Gruppenspiel wird am Sonntag, 23. Juni, ab 21 Uhr gegen die Schweiz bestritten.

