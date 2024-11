Funkelnde Sterntaler und strahlende Gesichter

25.11.-30.12.24, 24.-26.12. geschlossen

Geöffnet tägl. 11-20 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr

Oberbürgermeister Sven Schoeller ist die Vorfreude bereits anzumerken: „Die festlich geschmückte und stimmungsvoll beleuchtete Innenstadt sowie die glanzvolle Atmosphäre des bekannten Märchenweihnachtsmarktes sind ein Aushängeschild für Kassel in der Vorweihnachtszeit. Ich wünsche allen kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern schöne Stunden und besondere Erlebnisse.“Natürlich steht auch in diesem Jahr wieder eines der weltberühmten Grimmschen Märchen im Mittelpunkt des stimmungsvollen Markttreibens: Dieses Mal ist es „Die Sterntaler“ – die Geschichte eines armen Mädchens, das für seine Herzensgüte mit himmlischen Gaben reich belohnt wird. Ebenfalls himmlisch: Auch Hochseilartist Fernando Traber ist wieder mit dabei und wird als Fliegender Weihnachtsmann Kinderaugen zum Leuchten bringen.Wer den Fliegenden Weihnachtsmann doppelt sieht, muss übrigens nicht gleich befürchten, einen Glühwein zu viel genossen zu haben: Denn in diesem Jahr schwebt Falko Traber nicht nur mit seinem Rentierschlitten über den Opern- und Friedrichsplatz (Mo.-Do. um 17 Uhr, Fr.-So. um 17 und 19 Uhr), sondern setzt außerdem täglich ab 18 Uhr auf dem Königsplatz zur Landung an: Hier schwebt er in luftiger Höhe und setzt dann zum Landeanflug an um anschließend auf der Adventskalender-Bühne süße Leckereien an die Kinder verteilen.„Wir freuen uns, dass Falko Traber nun auch auf dem Königsplatz sein Können zeigen wird“, betont Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH. „Damit wird er nicht nur ein weiteres Mal kleine wie große Weihnachtsmann-Fans zum Staunen bringen, sondern trägt auch zu einer zusätzlichen Belebung und Attraktivitätssteigerung auf dem zweiten zentralen Weihnachtsmarkt-Standort bei.“Und noch auf ein weiteres neues Highlight können sich die Besucherinnen und Besucher freuen: Rund um den Obelisken auf der Treppenstraße lädt in diesem Jahr erstmals „Grimms Märchendorf“ zum Feiern und Genießen ein. Hier werden sechs zauberhafte Märchenhütten aufgebaut, die eigens für diesen Anlass von drei Künstlern gestaltet wurden. Außerdem locken Kunsthandwerker-Stände mit hochwertigen Geschenkartikeln sowie ein Märchenwagen, in dem täglich Lesungen für kleine Besucher stattfinden. Auch mit heißem Punsch und süßen Köstlichkeiten kann man sich und seine Lieben hier verwöhnen. Das Grimm`sche Märchendorf ist vom 25. November bis zum 23. Dezember geöffnet.„Das neue Grimms Märchendorf stärkt noch einmal den Charakter und die einzigartige Position unseres einzigartigen Märchenweihnachtsmarkts. Der Obelisk ist wie geschaffen als Standort für das weihnachtliche Märchendorf“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing. „Denn durch seine Inschrift, ist er auf besondere Weise mit der Weihnachtsbotschaft verbunden. Gleichzeitig entsteht mit Grimms Märchendorf ein weiterer, liebevoll gestalteter Wohlfühlort für die ganze Familie.“Natürlich können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf die vielen lieb gewonnenen Attraktionen freuen, die den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt so beliebt machen. So laden wieder rund 130mit kulinarischen Genüssen, Kunsthandwerk und originellen Geschenkideen zu einem gemütlichen Bummel ein. Vomaus genießt man wie immer einen wunderbaren Blick auf das Markttreiben und ist dem Fliegenden Weihnachtsmann ein wenig näher, während der urigeauf dem Friedrichsplatz mit Tannen- und Glühweinduft lockt. Auch dieauf der Treppenstraße ist wieder dabei und lockt mit gewohnt rasanten Rutschpartien, erneut ganz nachhaltig ohne Eis!Ein weiteres Highlight ist der traditionelle Glowesabend am 6. Dezember, zu dem in diesem Jahr wieder die Kasselereinladen. Alle Kids, die ab 16 Uhr verkleidet eines der teilnehmenden Geschäfte besuchen und einen Vers aufsagen, können eine süße Überraschung ergattern. Für das passende musikalische Begleitprogramm sorgt auch dieses Malauf der Adventskalender-Bühne. Ebenfalls vom Verein der City Kaufleute wird das „Late Night Shopping“ am Black Friday (29. November) organisiert, an dem die Innenstadt-Geschäfte bis 22 Uhr zum Einkaufsbummel einladen.Auch in diesem Jahr wird dieauf der Adventskalender-Bühne vom 1. bis 23. Dezember jeden Tag um 16 Uhr ein, begleitet von einem bunten Bühnenprogramm für die ganze Familie. Außerdem sorgen hier jeden Mittwoch und Donnerstag um 17:30 Uhr die Bläser-Ensembles derfür Weihnachtsstimmung.Mit abwechslungsreichen Führungen lädt Kassel Marketing auch in diesem Jahr wieder dazu ein, die Vorweihnachtszeit in Kassel auf ganz besondere Art zu erleben: Unter dem Motto „Adventszauber“ finden samstags ab 15 Uhr besinnliche Rundgänge durch die City statt. Ganz den kulinarischen Genüssen gewidmet ist die Führung „Von Ahle Worscht bis Zwibbelkuchen“, die jeden Freitag um 18 Uhr beginnt. Am 9. Dezember um 14 Uhr findet außerdem eine sinnliche Erlebnisreise über den Weihnachtsmarkt für Blinde und Sehbehinderte statt. Treffpunkt ist jeweils die Tourist Information in der Wilhelmsstraße.Feierlich eröffnet wird der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt am 25. November um 16.30 Uhr an der Adventskalenderbühne auf dem Königsplatz.