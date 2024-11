Erfolgsrezept für unvergessliche Events: Kassels Eventbranche trifft sich zum Netzwerken

Excepto GmbH steht für technische Event- und Produktionsplanung mit Spezialisierung im Bereich Veranstaltungssicherheit.





Gelungene Businessevents sind kein Zufall – sie basieren auf einer bewährten Mischung: viel Know-how und Erfahrung, kombiniert mit einem starken Vertrauensnetzwerk und verfeinert durch eine Prise Kreativität. Genau dieses Erfolgsrezept stand im Mittelpunkt des Netzwerktreffens der Kasseler Eventbranche, das am 28.11.2024 imstattfand. Bei einem kreativen Kochevent tauschten sich rund 40 Kasseler Eventprofis in entspannter Atmosphäre aus und kreierten gemeinsam ein überraschendes Menü.Dazu eingeladen hatte das, das mit dem Vertrauensnetzwerkdie lokale Meetingbranche unter einem Dach vereint. Ziel ist es, den MICE-Standort Kassel gemeinsam zu stärken und deutschlandweit sichtbar zu machen. Aktuell sind knapp 70 Mitglieder Teil des Netzwerks (neun Premiumpartner, 55 Basismitglieder und fünf Fördermitglieder).Das zentrale Thema an diesem Abend war die bevorstehende Kassel Event Expo: Denn amwerden sich zahlreiche Netzwerkpartner gemeinsam in derpräsentieren, um Eventplanern die vielfältigen Möglichkeiten für Businessevents vorzustellen.Dazu erläuterte: „Unser Netzwerk hat die Expo in den letzten Monaten intensiv vorbereitet. Beim Netzwerktreffen haben wir die Planung finalisiert und uns gemeinsam darauf konzentriert, was wirklich zählt: ein vertrauensvolles Netzwerk, authentische Gastfreundschaft, höchste Qualität und ein starkes Miteinander. Denn nur wenn wir selbst begeistert sind, können wir Veranstalter von der Destination Kassel überzeugen!“Mit 35 Ausstellern, erstklassigen Kontakten, spannenden Wissensimpulsen und einer Aftershow-Party verspricht die Kassel Event Expo ein Highlight der Kasseler Eventbranche zu werden. „Wir laden Veranstaltungsplanende herzlich ein, auf der Kassel Event Expo mit herausragenden Eventprofis ins Gespräch zu kommen und sich persönlich beraten zu lassen“, hob Oliver Höppner hervor.Seit dem letzten Treffen im Mai 2024 ist das Netzwerk erneut gewachsen:Vier neue Unternehmen verstärken die Kasseler MICE-Community und stellten sich und ihre Dienstleistungen an diesem Abend näher vor. Neu an Bord sind diese Partner:Nachdem beim letzten Netzwerktreffen vor allem die Herausforderungen der Branche – wie Fachkräftemangel und Energiepreise – diskutiert wurden, sorgte das Kassel Convention Bureau mit diesem gelungenen Kochevent zum Jahresabschluss für ein Meeting, bei dem das Miteinander, Kennenlernen und Networking im Mittelpunkt standen., Inhaber des Studio Angersbach und langjähriger Netzwerkpartner, begeisterte die Gäste mit dem Koch-Konzept „Bring 3 und sei dabei!“ – ein Rahmenprogramm, das gerade Unternehmen wegen des Teambuilding-Effekts schätzen. Und so funktionierte es: Jeder Netzwerkpartner brachte drei Zutaten von zu Hause mit, die in der großen Showküche des Studio Angersbach in ein kreatives Menü verwandelt wurden. Die Basiszutaten waren bereits vorhanden.„Dieses Konzept setzt auf Teamwork und Offenheit für Neues“, erläuterte der Eventprofi. „Anfangs sind alle skeptisch: Chili, Schokolade und Garnelen – wie soll aus diesen drei Zutaten ein Gericht entstehen? Aber wenn dann die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kommen und erfahren, was die anderen mitbringen, entstehen wie von selbst passende Gruppen. Und am Ende funktioniert es immer!“Und so ist es auch in Kassels Eventbranche: Anstatt sein „eigenes Süppchen“ zu kochen, ergänzen sich die Unternehmen perfekt und wissen um die Fähigkeiten ihrer Kollegen. Dieses Rezept geht auf – und trifft den Geschmack der Veranstalter!Zwischen den Töpfen und Pfannen mit einem mediterranen Ragout, kamen die Netzwerkpartner ungezwungen miteinander ins Gespräch und stimmten letzte Details zur geplanten Kassel Event Expo ab. Wenn man sich unter den Gästen umhörte, war der Stolz auf die geplante Leistungsschau deutlich spürbar. So hob der Gastronomhervor: „Ob Restaurant oder Catering: Meine Leidenschaft ist es, Gäste mit einer guten und ehrlichen Küche zu begeistern. Dabei steht gelebte Gastfreundschaft für mich absolut im Mittelpunkt – und dies möchten wir bei der Kassel Event Expo erlebbar machen.“Und, Hotelmanager im, der mit seinem mitgebrachten Weißwein gekonnt eine Pilzsauce verfeinerte, fügte hinzu: „Auch in der Hotellerie kommt es auf authentische Gastlichkeit an. Wir setzen alles daran, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen und ihre hohen Erwartungen zu übertreffen. Schon jetzt freuen wir uns darauf, Eventplanerinnen und -planer persönlich zu ihren Veranstaltungen zu beraten.“Eine Grundeinstellung, die Kassel als Destination zugutekommt: Denn zur Zufriedenheit der Geschäftsreisenden tragen alle Anbieter gemeinsam bei – als leistungsstarkes, gastfreundliches Netzwerk.