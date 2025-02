Erfolgreiche Fachmesse Kassel Event Expo: Über 200 Veranstaltungsplaner informierten sich zu Kasseler Locations, Hotels sowie Service- und Leistungsanbietern

Impulsvorträge von lokalen Eventprofis wie Julia Heimeier (Neue Denkerei), Andreas Becker (Büro für Eventmarketing) und Norbert Lange (Entschleunigungscoach)

Deshalb war „Glück“ das Motto für die dritte Kassel Event Expo, die am vergangenen Donnerstag (13.2.2025) in der Eventlocation UK 14 stattfand. Die Fachmesse, die speziell für Veranstaltungsplaner konzipiert wurde, bot rund 200 Teilnehmern aus Nordhessen und ganz Deutschland einen tiefen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der Kasseler Eventbranche.Rund 40 Aussteller präsentierten ihre Angebote – von renommierten Hotels über außergewöhnliche Locations und Technikdienstleister bis hin zu kreativen Rahmenprogrammen. Veranstaltet wurde die Event Expo vom Kassel Convention Bureau in Zusammenarbeit mit dem Kassel Convention Network, dem lokalen Vertrauensnetzwerk der Eventbranche.In seiner Eröffnungsrede betonte Stadtrat Dr. Norbert Wett (Dezernent für Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus) die wichtige Bedeutung des Geschäftstourismus für Kassel: „Rund zwei Drittel des touristischen Aufkommens in unserer Stadt entfallen auf den Geschäftstourismus. Das macht diese Branche zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor mit großem Wertschöpfungspotenzial.“Dr. Wett hob zudem die Bedeutung der Kasseler Leistungsträger hervor, die durch ihre enge Zusammenarbeit und hohe Servicequalität einen entscheidenden Beitrag zur Attraktivität des Eventstandorts leisten. Die kontinuierliche Erweiterung der Übernachtungskapazitäten und die nachhaltige Entwicklung der Stadt trügen ebenfalls dazu bei, Kassel als attraktive Destination für Geschäftstourismus zu positionieren, so Dr. Wett.Hieran schloss sich Kai Lorenz Wittrock, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Kassel an, die als Fördermitglied im Kassel Convention Network maßgeblich zur Event Expo beigetragen hat. Er sagte: „Das Netzwerk stärkt nicht nur den Wirtschaftsstandort Kassel, sondern trägt auch zur Gewinnung von Fachkräften bei. Veranstaltungen wie die Kassel Event Expo sind entscheidend, um das Potenzial der Region zu präsentieren.“Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB German Convention Bureau e.V. hob hervor: „Megatrends wie Automatisierung, der demografische Wandel oder New Work verändern die Veranstaltungslandschaft grundlegend – und erfordern neue Ansätze seitens der Anbieter. Nachhaltig und innovativ aufgestellte Destinationen können sich in einem dynamischen Wettbewerb positiv abheben, denn die Relevanz der persönlichen Begegnung auf Veranstaltungen ist und bleibt ungebrochen.“Die Event Expo stellte Kassels Vorzüge für Veranstaltungsplaner in den Fokus: Mit kulturellen Highlights wie der documenta, dem UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, dem Vermächtnis der Brüder Grimm und einer Vielzahl an Museen bietet die Stadt ein inspirierendes Umfeld für unvergessliche Rahmenprogramme.Darüber hinaus ist Kassel prädestiniert für nachhaltige Veranstaltungen, da die zentrale Lage in Deutschland eine klimaschonende Anreise ermöglicht. Hierzu trägt auch das Engagement zahlreicher Eventprofis bei: Die GreenSign-zertifizierten Tagungshotels Renthof, Hotel Gude und GenoHotel, zahlreiche Caterer mit saisonalen Produkten sowie nachhaltig agierende Locations wie die Nordhessen Arena schaffen die Grundlage für grüne Veranstaltungen.Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Events sind die Kasseler Unternehmen, die Gastlichkeit und Kompetenz verbinden und das gesamte Spektrum an Dienstleistungen abdecken, die man für Veranstaltungen braucht. Durch das starke Vertrauensnetzwerk innerhalb der Branche profitieren Veranstalter zudem von einer engen und kooperativen Zusammenarbeit, die zum Erfolg beiträgt.Um aus diesem hervorragenden Angebot die passenden Dienstleister auszuwählen, unterstützt das kompetente Team des Kassel Convention Bureau Veranstalter mit einer kostenfreien und persönlichen Betreuung bei der Eventplanung und teilen ihr Expertenwissen. Denn die Gastlichkeit und die hohe Qualität der lokalen Anbieter machen Kassel zu einer Destination, die immer mehr Veranstalter überzeugt.Auch der Blick in die Zukunft ist positiv: Kassel verfügt bereits jetzt über ein attraktives Übernachtungsangebot, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. Unter anderem entstehen aktuell mit dem Bau des neuen Holiday Inn Express in zentraler Lage in der Innenstadt zusätzliche 130 Zimmer und 44 Apartments. Die Eröffnung ist für Mitte 2026 geplant. Weitere Hotelprojekte befinden sich bereits in der konkreten Planung.Die Expo bot ein abwechslungsreiches Programm, das Inspirationen, Trends und Wissenstransfer vereinte:Ein zusätzliches Highlight war dieam Tag nach der Messe: 30 Veranstaltungsplaner besuchten am 14.2.2025 gemeinsam ausgewählte Locations in Kassel und erhielten dabei spannende Einblicke vor Ort. Die Tour wurde von Wanderführerin Julia Friedrich („Grünstiefel“) begleitet, die mit ihrem Wissen über Kassel für zusätzliche Inspiration sorgte.„Die Kassel Event Expo war ein fulminanter Start in das Eventjahr 2025“, resümierte Oliver Höppner, Bereichsleiter bei Kassel Marketing. „Sie hat einmal mehr gezeigt, wie leistungsfähig, kreativ und vielseitig die Kasseler Kongress- und Veranstaltungsbranche ist. Besonders beeindruckend war die hervorragende Zusammenarbeit der Mitglieder des Kassel Convention Network, die diese Fachmesse möglich gemacht haben. Wir bedanken uns bei dem Team der UK 14, der Wirtschaftsförderung Region Kassel sowie bei allen Partnern, die dazu beigetragen haben!“Das Kassel Convention Network (KCN) ist das zentrale Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche. Auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) haben sich aktuell 55 Basismitglieder, neun Premiumpartner und fünf Fördermitglieder in diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Alle knapp 70 Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.Professionell – passioniert – nah: Das Kassel Convention Bureau ist der professionelle Sparringspartner für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der documenta-Stadt. Gemeinsam mit einem Vertrauensnetzwerk aus kompetenten MICE-Partnern bietet es erstklassigen Service aus einer Hand sowie Inspirationen zu den überraschenden Facetten der MICE-Destination Kassel.