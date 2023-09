Erfahrungen teilen – Erfolge feiern: Kasseler MICE-Branchennetzwerk wächst um acht neue Mitglieder

Gemeinsam für großartige MICE-Veranstaltungen in Kassel – dieses Ziel hat sich das „Kassel Convention Network (KCN)“ auf die Fahnen geschrieben. Nun hat sich die lokale Branchenplattform deutlich vergrößert: Allein in den letzten drei Monaten kamen acht neue Mitglieder hinzu. Aktuell sind unter dem Dach des „Kassel Convention Bureau (KCB)“ 67 Mitglieder in einer lebendigen Community verbunden. 52 Basismitglieder, neun Premiumpartner und sechs Fördermitglieder in einer lebendigen Community verbunden. „Dieser beeindruckende Zuwachs in so kurzer Zeit unterstreicht Kassels Position als erstklassige Destination für Kongresse, Tagungen, Messen und Firmenveranstaltungen aller Art“, sagt Oliver Höppner, Bereichsleiter bei Kassel Marketing und zuständig für das Kassel Convention Bureau. „Auch wenn es um nachhaltige und ressourcenschonende Veranstaltungsorganisation geht, hat sich Kassel konsequent zu einer Top-Destination entwickelt – dazu haben auch die Mitglieder des Kassel Convention Network effektiv beigetragen!“Alle Bereiche des Veranstaltungssektors sind abgedeckt: Zum Netzwerk gehören Locations, Hotels, Restaurants und Caterer, Anbieter für Eventtechnik und -ausstattung, Agenturen, Branchenverbände und lokale Initiativen sowie Anbieter für Rahmenprogramme. Die acht neuen Mitglieder steigern nochmals die Vielfalt des Branchennetzwerks. Hinzugekommen sind vier Locations, zwei Speaker*innen, eine Eventagentur sowie ein Personaldienstleister:Die frühere Eissporthalle wird momentan zu einer modernen, nachhaltigen Multifunktionshalle umgebaut. Ein wichtiger neuer Partner im Kassel Convention Network, denn hier können zukünftig Events mit bis zu 6.500 Teilnehmenden stattfinden.Der Start-up-geprägte Science Park gehört zusammen mit dem Technologie- und Gründerzentrum FiDT nun ebenfalls dem Kassel Convention Network an. Hier können Veranstaltungsräume in einem innovativen, modernen Umfeld gebucht und dabei Synergieeffekte mit den ansässigen Unternehmen genutzt werden.Die frisch renovierte Altbau-Villa ist an das renommierte Systemische Institut Kassel angeschlossen und bietet viel Freiraum für entspannte Workshops, Seminare und andere Veranstaltungen. Ein inspirierendes Umfeld, um „out of the box“ zu denken.Als weiterer Veranstaltungsort ist mit LUI12 eine modern ausgestattete und zentral gelegene Location hinzugekommen, die Raum für bis zu 60 Personen bietet. Sie wird betrieben von der Heindrich Immobiliengruppe.Beim letzten Treffen des Kassel Convention Network hat sie die Paneldiskussion moderiert – nun gehört sie ebenfalls zum Netzwerk. Die deutschlandweit gefragte Speakerin, Moderatorin und Coachin hat sich auf die Themen Leadership, Change Management, Female Empowerment und Resilienz spezialisiert.Von unschätzbarem Wert sind seine Merktechniken, die er in seiner Bühnenshow humorvoll und pointiert vermittelt. Der dreifache Gedächtnis-Weltrekordhalter hat ebenfalls beim letzten Netzwerktreffen die KCN-Mitglieder begeistert – und ist umgehend selbst Mitglied geworden.Neu in Kassel, aber schon seit 30 Jahren in der Eventbranche zu Hause: Die Eventagentur steht für maßgeschneiderte und perfekt realisierte Veranstaltungskonzepte. Nach dem Standortwechsel ist hi event im KCN genau richtig, um sich in Kassel fest zu verankern.Der größte Personaldienstleister in Nordhessen verstärkt seit wenigen Wochen ebenfalls das Kassel Convention Network. Mit einem starken Schwerpunkt auf Gastronomie und Events ist Service Kings ein gefragter Partner, der für erstklassige Personallösungen sorgt.Mit diesen acht Neuzugängen kann das Kassel Convention Network zentrale Aufgaben wie Marketing, Wissenstransfer und Networking-Events noch erfolgreicher realisieren. Anke Müller, die das Netzwerk mit viel Herzblut leitet, hebt die wichtigsten Vorteile hervor: „Seit 2018 haben wir eine einzigartige Plattform zum Austausch von Ideen, Ressourcen und Wissen aufgebaut. In regelmäßigen Netzwerktreffen fördern wir die Zusammenarbeit und das Community-Erlebnis unter den Mitgliedern. Mit gemeinsamen Marketingmaßnahmen positionieren wir Kassel als ideale MICE-Destination – und erhöhen zugleich die Sichtbarkeit von jedem einzelnen Unternehmen.“Dies kann auch Christiane Hanke, Geschäftsführerin von hi event, bestätigen: „Als Hessen-Neuling freue ich mich darüber, gleich so herzlich ins Kassel Convention Network aufgenommen worden zu sein“, sagt die Eventplanerin. „Von meiner Mitgliedschaft erhoffe ich mir, dass neue Kontakte entstehen und sich daraus eine enge, gute Zusammenarbeit entwickelt. Mit meiner Eventagentur möchte ich die Destination Kassel definitiv mit voranbringen – denn sie hat so viel zu bieten!“Anke Müller ist bekannt dafür, immer ein offenes Ohr für die Mitglieder zu haben: Ob Fachkräftemangel, hohe Energiekosten, Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft oder zuletzt die Pandemie – das Netzwerk hat sich auch in schweren Zeiten bewährt. Dabei spielte der Community-Faktor eine wichtige Rolle: „Unsere Mitglieder sind sich bewusst, dass es besser ist, Synergien zu nutzen, anstatt als Einzelkämpfer an den Start zu gehen“, betont Anke Müller. „Wir ermutigen die Mitglieder, ihre Erfahrungen aktiv ins Netzwerk einzubringen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln.“Mit Blick auf Nachhaltigkeit fügt Bereichsleiter Oliver Höppner hinzu: „Besonders im Bereich Nachhaltigkeit passiert aktuell sehr viel: Wir können in Kassel 360-Grad-Veranstaltungen nachhaltig realisieren, also für jedes Segment der Veranstaltung einen nachhaltig agierenden MICE-Profi im Netzwerk vorschlagen. Besonders erfreulich ist, dass gleich drei namhafte Tagungshotels mit dem GreenSign-Label zertifiziert worden sind – auch dies ist ein schöner Erfolg, der dem gesamten Netzwerk zugutekommt.“Wer eine Veranstaltung in Kassel plant, wird im Kassel Convention Bureau individuell und kostenfrei beraten. Der Support reicht von passenden Empfehlungen über die Buchung von Hotelzimmern, Shuttles und Give-aways. „Veranstaltungsplanende haben durch unser Branchennetzwerk den Vorteil, dass sie höchste Qualität erwarten dürfen“, erläutert Anke Müller. „Auch kurze Wege und eingespielte Abläufe der Partner untereinander sind von Vorteil – man arbeitet jahrelang zusammen und kann deshalb oft auch kurzfristige Kundenwünsche schnell realisieren. Nicht zuletzt ist es nachhaltiger, lokale Partner zu wählen.“In allen großen Destinationen gibt es Convention Bureaus – aber dass die Netzwerkarbeit einen so hohen Stellenwert hat wie in Kassel, ist absolut einzigartig. „Mir ist nicht bekannt, dass anderswo eine eigene Stelle dafür geschaffen worden ist und dass Networking so konsequent gefördert wird wie hier in Kassel“, meint Anke Müller.Wie ist es, ein neues Mitglied zu werden? Das Onboarding neuer Mitglieder funktioniert einfach – man kommt zum Netzwerktreffen und kann auch erstmal mit einer Schnuppermitgliedschaft starten. Anke Müller berichtet: „Wir sind neugierig darauf zu erfahren, was die Unternehmer*innen antreibt und welche Erfahrungen sie in unser Netzwerk einbringen möchten.“ Zu den Highlights der KCN-Community zählen die regelmäßigen Netzwerktreffen sowie zusätzliche Strategietreffen mit den Premiumpartnern. Für ein ungezwungenes Networking nach Feierabend stehen die MICE-After-Work-Treffen für alle Mitglieder offen, die immer am ersten Mittwoch eines Quartals in der drei/bar stattfinden. Das nächste Treffen ist am 4. Oktober – Interessent*innen aus der MICE-Branche in Kassel und Umgebung sind dazu herzlich eingeladen.Weitere Informationen:Professionell – passioniert – nah: Das Kassel Convention Bureau ist der professionelle Sparringspartner für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der documenta-Stadt. Gemeinsam mit einem Vertrauensnetzwerk aus kompetenten MICE-Partnern bietet es erstklassigen Service aus einer Hand sowie Inspirationen zu den überraschenden Facetten der MICE-Destination Kassel.