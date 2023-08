Doppelte Auszeichnung für Kassel Camping: „Gastgeber des Jahres“ und „Host Town“ der Special Olympics

Über eine besondere Auszeichnung und ein ganz besonderes Event konnte sich Kassel Marketing als Betreiber des Camping- und Wohnmobilplatzes an der Fulda in diesem Jahr freuen: Neben einem Sonderpreis der GrimmHeimat NordHessen in der Kategorie „Gastgeber des Jahres“ war Hessens einziger inklusiver Campingplatz als eines von 200 herausragenden Inklusionsprojekten Deutschlands bei den Special Olympics World Games Berlin vertreten.Bereits zum sechsten Mal vergab die Regionalmanagement Nordhessen GmbH am 20. Juni 2023 den Tourismuspreis GrimmHeimat NordHessen an beispielhafte regionale Tourismusprojekte. Auch der Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz wurde prämiert und erhielt einen Sonderpreis in der Kategorie „Gastgeber des Jahres“. Hiermit würdigten die Juroren einerseits die erfolgreiche Partnerschaft mit der bdks - Baunataler Diakonie Kassel, die KasselCamping zum bisher einzigen hessischen Inklusionscampingplatz macht. Gleichzeitig bezieht sich die Auszeichnung auch auf das zertifizierte Nachhaltigkeitskonzept sowie die vielfältig spürbare regionale Verbundenheit.Hierzu sagt Markus Exner, Projektleiter bei der GrimmHeimat NordHessen: „Ob es um die Ecocamping-Zertifizierung geht, die naturschonende Gestaltung der Anlage oder die aktive Unterstützung regionaler Initiativen und Produkte: Der Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz zeigt in einer Vielzahl von Bereichen ein vorbildliches Engagement und hat sich den Sonderpreis damit redlich verdient!“Bereits seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 kooperiert Kassel Marketing mit der bdks und gibt in diesem Rahmen Menschen mit Handicap eine Beschäftigung auf dem Camping- und Wohnmobilplatz. Eine Initiative, die auch bei den Gästen gut ankommt und 2020 mit dem „exzellent“-Preis der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (BAG WfbM) ausgezeichnet wurde.In diesem Jahr wurde die Stadt vom Organisationsteam der Special Olympics World Games Berlin mit dem Campingplatz als eines von 200 herausragende kommunalen Inklusionsprojekten in Deutschland zu einem der „Host Towns“ des internationalen Sportevents für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung erklärt.In diesem Rahmen hatte Kassel Marketing die Möglichkeit, die Zusammenarbeit vom 18.-25. Juni 2023 im Sommergarten der Special Olympics World Games in Berlin zu präsentieren. Während Liegestühle zum Entspannen einluden und für Urlaubsstimmung sorgten, konnte man sich am eigens hierfür gestalteten Info- und Interaktionsstand ausführlich über das Inklusionsprojekt sowie das Reiseziel Kassel informieren. Hier lag auch ein Flyer in leichter Sprache bereit, außerdem sorgten zwei Campingplatz-Spiele und ein großformatiges Kassel-Memory für Unterhaltung.„Sowohl der Camping- und Wohnmobilplatz und das Inklusionsprojekt als auch das Reiseziel Kassel stießen auf großes Interesse bei den Sportler*innen und Besucher*innen aus aller Welt“, berichtet Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Unser Team hat viele gute Gespräche geführt, in denen neben unserer Zusammenarbeit mit der bdks immer wieder auch die kulturelle Vielfalt der documenta-Stadt gelobt wurde!“Auch Gerrit Jungk, Vorstand der bdks, freute sich über die Auszeichnung und die Gelegenheit, in Berlin über das gemeinsame Projekt zu informieren: „Schon seit sechs Jahren arbeiten wir nun partnerschaftlich mit Kassel Marketing zusammen. Ich freue mich darüber, dass unser Projekt weit über Kassel hinaus so viel Anerkennung erfährt – nicht zuletzt auch von den Gästen!“ Und er fügt hinzu: „Noch schöner wäre es natürlich, wenn auch andere Campingplätze in Hessen diesem Beispiel folgen und sich ebenfalls aktiv für mehr Teilhabe von Menschen mit Handicap einsetzen würden!“Dass die Gäste rundum zufrieden sind mit ihrem Aufenthalt in der documenta-Stadt, zeigen nicht nur die jährlich steigenden Übernachtungszahlen, sondern auch ein Blick ins Internet: So wird der Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz von den Usern des Onlineportals „TrustYou“ mit 4,3 von 5 möglichen Punkten durchweg positiv bewertet. Mit 4,1 Sternen bei fast 1.000 Bewertungen finden auch die Nutzer von Google KasselCamping „sehr gut“ – genau wie die Follower bei Facebook, die glatte 4,0 Punkte vergeben haben (Stand aller Bewertungen: Juli 2023).In diesem Jahr hat der Camping- und Wohnmobilplatz noch bis zum 5. November geöffnet, der gegenüberliegende Wohnmobilstellplatz kann ganzjährig genutzt werden.Weitere Informationen auf www.campingplatz-kassel.de