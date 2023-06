Die Vorfreude steigt: 3. Kasseler Altstadtfest vom 23.-25. Juni

Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Ab Freitag lädt das Kasseler Altstadtfest wieder drei Tage lang zum Feiern, Genießen und Entdecken in den Gassen und auf den Plätzen des ehemaligen Kasseler Altstadtquartiers und in der angrenzenden Innenstadt ein.Dabei können kleine und große Besucher*innen wieder ein abwechslungsreiches Themenprogramm erleben, an dem sich zahlreiche Kasseler Vereine und Kultureinrichtungen beteiligen. Ob Spiele-, Vereins- oder Märchengasse, Enten Kiez oder Platz der Manufakturen: Hier kommt garantiert keine Langeweile auf!Auch auf einen Ausflug ins mittelalterliche „Chassalla“ kann man sich rund um die Martinskirche wieder begeben. Hier stellen sich erneut auch die Kasseler Partnerstädte mit landestypischen Köstlichkeiten vor, während in der Kirche selbst am Sonntag kostenlose Orgelkonzerte und Führungen auf dem Programm stehen.Unterhaltsame Touren und ein neuer „Renner“Apropos Führungen: Schräg, bunt und unterhaltsam geht es bei den VikoNauten zu, die Besucher wieder mit ihrer Zeitmaschine in die Kasseler Historie entführen. Darüber hinaus laden drei weitere Themenführungen an allen drei Tagen dazu ein, die märchenhaften und geheimnisvollen Seiten des alten Kassel zu erleben.Sportliche Kassel-Entdecker können am Samstag außerdem mit dem Laufteam Kassel e. V. zu einem Sightseeing-Lauf durchstarten. Los geht’s jeweils um 12 und 16 Uhr am Stand des Kassel Marathon auf der Vereinsgasse, die in diesem Jahr ihre Altstadtfest-Premiere feiert.Musik und Kultur für jeden GeschmackAlles andere als historisch ist das Musik- und Kulturprogramm auf der Jungen Kunst Bühne im Innenhof des Dock 4: Denn hier zeigen talentierte Nachwuchs-Acts ihr Können. Während der Freitag im Zeichen des Hip-Hop steht, gibt es am Samstag und Sonntag vor allem Livemusik von jungen Bands aus Kassel und der Region auf die Ohren!Zahlreiche Bands laden auch an der HNA Schlossplatzbühne zum Mitsingen, Tanzen und Feiern ein,während auf der Regionalbühne an der Markthalle mitreißende Musik „made in Kassel“ zu hören ist. Hier befindet sich auch der „Platz der Manufakturen“, auf dem man nicht nur handwerklich hergestellte Produkte probieren und kaufen, sondern auch bei deren Entstehung zusehen kann. Außerdem bringt der Club der Drehorgelfreunde hier seine nostalgischen Schätzchen zum Erklingen.Ganz andere Klänge sind in der Tiefgarage unter der Markthalle angesagt, wo am Freitag und Samstag Clubbing zu feinsten elektronischen Klängen auf dem Programm steht. Am Sonntag lädt hier außerdem ein jazziger Frühschoppen zu einem chilligen Start in den letzten Altstadtfest-Tag ein. Nur wenige Schritte entfernt, auf der Schlossplatzbühne, findet ebenfalls am Sonntagvormittag ein ökumenischer Gottesdienst statt.Alle Details und die vielen weiteren Highlights des 3. Kasseler Altstadtfests gibt es im Internet auf www.kasseler-altstadtfest.de