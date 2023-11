Die Schönste im ganzen Land: Edeltanne aus Wolfhagen schmückt den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Gespendet wurde die Edeltanne, die an ihrer breitesten Stelle einen imposanten Durchmesser von sechs Metern hat, von Familie Franke aus Wolfhagen-Ippinghausen, in deren Vorgarten sie bisher stand. Dass der Weihnachtsbaum den Namen „Lotte“ trägt, ist natürlich kein Zufall: Benannt wurde er nach Charlotte Grimm, der Schwester der weltberühmten Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Mit „Schneewittchen“ steht natürlich auch in diesem Jahr wieder eine ihrer sagenhaften Geschichten im Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Markttreibens, das schon in wenigen Wochen beginnt und dann wieder bis zum 30. Dezember zu märchenhaften Stunden in der Kasseler Innenstadt einlädt.„Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ist einer der beliebtesten in Hessen und verzaubert jedes Jahr viele tausend Menschen aus Nah und Fern“, sagt hierzu Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller. „Ich freue mich schon jetzt auf die feierliche Eröffnung am 27. November und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und besinnliche Zeit bei uns in Kassel!“Noch einmal deutlich höher als Edeltanne „Lotte“ ist der Arbeitsplatz von Hochseilartist Fernando Traber. Er wird nach der gefeierten Premiere im vergangenen Winter wieder in 40 Metern Höhe als „Fliegender Weihnachtsmann“ über den Friedrichsplatz schweben – und das noch öfter als im Vorjahr. Bis zum 23. Dezember startet der Rentierschlitten an allen Weihnachtsmarkttagen um 16:30 und 19 Uhr zu seinem spektakulären Flug.„Der Fliegende Weihnachtsmann war im wahrsten Sinne des Wortes das Highlight des letztjährigen Märchenweihnachtsmarkts“, schmunzelt Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Umso mehr freuen wir uns, dass Fernando Traber und sein Vater Falko auch dieses Mal wieder mit ihrer Show dabei sind – und die Besucherinnen und Besucher noch öfter zum Staunen bringen!“Für traumhafte vorweihnachtliche Erlebnisse werden natürlich auch die vielen weiteren Attraktionen sorgen, die den Kasseler Märchenweihnachtsmarkts so beliebt machen: Auf dem Friedrichsplatz kann man wieder im Riesenrad seine Runden drehen und das festliche Lichtermeer von oben bestaunen, während aus dem lauschigen Märchenwald der Duft von heißem Glühwein aufsteigt. Ebenfalls wieder dabei ist Schausteller Sebastian Ruppert, der mit seiner 70 Meter langen Märchenrutsche völlig eisfrei zu rasanten Rutschpartien auf der Treppenstraße einlädt.Neu in diesem Jahr ist die Ausweitung des Florentiner Platzes oberhalb der Märchenrutsche. Neben skandinavischen Köstlichkeiten auf dem Julemarket erwarten Sie außerdem köstlicher Glühwein, frische Waffeln und eine Ochsenbraterei.Als echter „Klassiker“ darf natürlich auch die große Weihnachtspyramide auf dem Königsplatz nicht fehlen – genauso wenig wie die zahlreichen Gastronomiestände, die mit verführerischen Düften und vielfältigen kulinarischen Genüssen locken. Inspirierende Geschenkideen für die ganze Familie gibt es an den vielen märchenhaft dekorierten Verkaufsständen der Händler und Kunsthandwerker zu entdecken.Auch auf ein stimmungsvolles Rahmenprogramm für Groß und Klein können sich die Besucherinnen und Besucher freuen. So findet am 6. Dezember wieder der traditionelle Glowesabend statt, zu dem die City Kaufleute Kassel einladen. Jeden Freitag um 15:30 Uhr präsentiert Castellos Puppentheater eine fantasievolle Inszenierung des Märchens „Schneewittchen“ auf dem Opernplatz. Am 10. Dezember findet von 16 bis 18 Uhr wieder das HNA-Weihnachtssingen im Auestadion statt, bei dem Chöre aus Kassel und der Region Weihnachtslieder für einen guten Zweck anstimmen. Alle Teilnehmer können sich über einen Wertgutschein für den Märchenweihnachtsmarkt freuen und direkt mit ihrem Ticket mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Zudem lädt Kassel Marketing dazu ein, die festlich geschmückte Innenstadt und den Märchenweihnachtsmarkt im Rahmen von stimmungsvollen Führungen zu erleben.Feierlich eröffnet wird der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt am 27. November um 16 Uhr. Direkt im Anschluss wird dann ab 16:30 Uhr Fernando Traber erstmals als Fliegender Weihnachtsmann über den Friedrichsplatz schweben.Weitere Informationen und das gesamte Programm gibt es auf https://www.weihnachtsmarkt-kassel.de.