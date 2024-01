"Die Passion“ kommt nach Kassel

Ein abendfüllendes Musik- und TV-Event mit bekannten Stars und über 250 Beteiligten, das live von mehreren bedeutenden Schauplätzen in Kassel deutschlandweit übertragen wird:Mit „Die Passion“ präsentiert RTL am 27. März 2024 ein spektakuläres TV-Format in der documenta-Stadt. Passend zum Osterfest erzählt es in einer mitreißenden musikalischen Inszenierung die bewegende Geschichte der letzten Tage im Leben von Jesus Christus.Zentraler Spielort der mehrstündigen Liveshow wird der Kasseler Friedrichsplatz sein, auf dem im vergangenen Jahr bereits die sommerlichen Open-Air-Konzerte von Weltstar Sting und Sarah Connor stattfanden. Als einer der größten deutschen Innenstadtplätze bildet er im Zusammenspiel mit dem historischen Fridericianum die perfekte Kulisse für das eindrucksvolle Event.Markante Schauplätze im StadtgebietSieben weitere Schauplätze, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen, sind die Bühne für die Schlüsselszenen der Passionsgeschichte. Hierbei handelt es sich vor allem um bekannte und historisch geprägte Standorte: Neben dem UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, das mit dem Herkules und dem Bereich am Schloss gleich zweimal vertreten ist, finden weitere Szenen vor der historischen Kasseler Markthalle, auf dem Salzmann-Gelände sowie auf dem Entenanger statt. Das Kongress Palais mit seinem historischen Portikus markiert den Startpunkt einer Prozession mit erwarteten 800 Teilnehmenden, die von hier aus bis zur Bühne auf dem Friedrichsplatz führt.Millionenpublikum zur Prime Time„Viele der ausgewählten Schauplätze haben eine große historische und touristische Bedeutung für Kassel“, erläutert Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die als lokaler Veranstalter und Kooperationspartner von RTL an der Produktion beteiligt ist. „Sie alle werden zur besten Sendezeit für ein Millionenpublikum in ganz Deutschland zu sehen sein. Eine enorme mediale Reichweite, die mit regulären Marketingmaßnahmen kaum zu erzielen wären und eine positive Breitenwirkung auf den Bekanntheitsgrad und die Sympathiewerte Kassels haben wird. Ein idealer Auftakt also in die diesjährige Kasseler Reisesaison!“ Ebenfalls beitragen wird hierzu die zu erwartende intensive mediale Berichterstattung vor und nach der Ausstrahlung.„Jedes Jahr an Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesus‘ von den Toten. Doch viele Menschen wissen nicht wirklich, was wir an Ostern feiern. Mit der Passion wird die Leidensgeschichte Christi auf moderne Weise erzählt, der Ursprung des Festes wird hervorgehoben und so allen Menschen zugänglich gemacht“, sagt Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent der Stadt Kassel. „Besonders erfreulich ist zudem, dass neben dem Friedrichsplatz auch weitere Orte Kassels gezeigt werden und so die gesamte Stadt hervorgehoben wird. Das wird bei den Besuchern und den Menschen vor den Bildschirmen gleichermaßen einen positiven Eindruck hinterlassen.“Erfolgreiche Premiere vor zwei Jahren in EssenBereits 2022 hatte RTL mit der Übertragung des TV-Live-Events aus Essen mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht – ein beeindruckender Wert. Einer der Erfolgsgründe ist sicherlich die prominente Besetzung, die derzeit aber noch geheim ist. Bekannt ist bisher lediglich, dass der beliebte deutsche Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke als Erzähler durch die Show führen wird.Lokale Unternehmen an der Produktion beteiligtAuch die lokale Wirtschaft wird von der aufwendigen Inszenierung an den insgesamt acht Schauplätzen profitieren, wie Andreas Bilo unterstreicht: „Neben Hotellerie und Gastronomie leisten weitere Firmen und Partner aus Kassel einen Beitrag zur Produktion und damit zur unmittelbaren Wertschöpfung durch das TV-Event. Nicht zuletzt werden sicherlich Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer anreisen, um das einmalige TV-Event live bei uns auf dem Friedrichsplatz zu verfolgen.“ Unter anderem ist der Bahnreiseveranstalter AMEROPA einer der Kooperationspartner der Kassel Marketing GmbH.Live dabei sein auf dem FriedrichsplatzEin besonders Erlebnis wird es sein, „Die Passion“ auf dem Friedrichsplatz mitzuerleben. 8.000 kostenlose Tickets stehen dafür zur Verfügung. Diese sind ab dem 25. Januar 2024 erhältlich über die Web-App visit.kassel.de, auf der Website www.kassel.de/die-passion sowie vor Ort in der Tourist Information in der Wilhelmsstraße 23 sowie am Kassel Service Point in der GALERIA.Bereits in Kürze wird RTL bekanntgeben, auf welche prominenten Teilnehmer*innen sich das Publikum in Kassel sowie die Fernsehzuschauer*innen neben Hannes Jaenicke freuen können. Aktuelle Informationen hierzu finden Journalist*innen auf media.rtl.com