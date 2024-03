„Die Passion“ am 27. März auf dem Friedrichsplatz

Eingang A befindet sich unmittelbar hinter dem Café ALEX. Bei Bedarf ist dort außerdem der Wiedereinlass möglich, falls das Veranstaltungsgelände vorübergehend verlassen wird. Hierfür steht ein zusätzlicher Anstellbereich zur Verfügung. Wichtiger Hinweis für alle Besucher*innen mit Handicap: Trotz der Treppenanlage ist hier über die vorhandene Rampe ein barrierefreier Zugang möglich.

Eingang B befindet sich im Bereich der Lindenallee auf Höhe des Café Nenninger. Auch von hier aus ist der gesamte Besucherraum erreichbar, Eingang B ist jedoch nicht barrierefrei.

Bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher werden am 27. März auf den Kasseler Friedrichsplatz strömen, um das große Musik- und TV-Event „Die Passion“ von RTL mitzuerleben. Wie schon bei den Open-Air-Konzerten von Sting und Sarah Connor im vergangenen Sommer sollten alle Ticketinhaber*innen ihren Besuch sorgfältig planen, um stressfrei und pünktlich zum Beginn der Liveübertragung vor Ort zu sein.„Unser wichtigster Tipp für alle Besucherinnen und Besucher: Reisen Sie am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an!“, empfiehlt Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die als lokaler Veranstalter und Kooperationspartner von RTL an der Produktion beteiligt ist.Und er fügt hinzu: „Nach jetzigem Stand werden am Veranstaltungstag alle Bus- und Bahnlinien zu erweiterten Fahrplanzeiten unterwegs sein und die Innenstadthaltestellen länger am Abend anfahren.Auch für die Fahrradfahrer*innen werden auf dem Karlsplatz zusätzliche Freiflächen eingerichtet.So kommt man auf das VeranstaltungsgeländeGenerell empfehlenswert ist eine möglichst frühe Anreise am Veranstaltungstag – denn auch für den Einlass sollte man ausreichend Zeit einplanen. Wie im vergangenen Jahr wird es zwei Einlassbereiche geben, die auch der Personen-, Taschen- und Ticketkontrolle dienen:Unbedingt beachtet werden sollte auch, dass der Zugang nur mit einer gültigen Eintrittskarte möglich ist. Außerdem werden Taschenkontrollen durchgeführt. Wie üblich, dürfen auch zur dieser Veranstaltung nur Rucksäcke und Taschen bis zu einer Größe von DIN A4 mitgeführt werden.Gibt es Speisen und Getränke auf dem Veranstaltungsgelände?Ein eigenes gastronomisches Angebot auf dem Veranstaltungsgelände wird es bei „Die Passion“ nicht geben. Auch eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgeführt werden. Im Eingangsbereich wird jedoch kostenlos Wasser verteilt. Wie bei anderen TV-Produktionen auch, ist der Verzehr von Speisen im Zuschauerbereich generell nicht erwünscht.Alle, die während der mehrstündigen Show Hunger bekommen, können die gastronomischen Angebote rund um den Friedrichsplatz und in der Innenstadt nutzen. Viele von ihnen – beispielsweise die „Nordsee“ sowie das „Salotto 1828“ werden während der gesamten Veranstaltungsdauer, also bis in den späteren Abend geöffnet haben, damit die Versorgung der Besucherinnen und Besucher sichergestellt ist. Für den Wiedereinlass kann dann – wie bereits beschrieben – der Eingang A hinter dem ALEX benutzt werden.„Wir möchten alle Besucherinnen und Besucher herzlich bitten, die genannten Hinweise zu beachten, damit sowohl die Anreise als auch der Einlass möglichst reibungslos ablaufen“, unterstreicht Andrea Behrens, Bereichsleiterin für den Fachbereich Events. „Wichtig ist dies nicht zuletzt deshalb, weil es sich bei, Die Passion‘ um eine Live-Show handelt, die pünktlich um 20.15 Uhr beginnt und bundesweit ausgestrahlt wird. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf diesen besonderen Abend und die eindrucksvolle Neuinszenierung der Passionsgeschichte bei uns in Kassel!“Wann und wo startet die Prozession?Parallel zur Show auf der Bühne wird eine stimmungsvolle Prozession stattfinden, die vom Kongress Palais mit seinem eindrucksvollen historischen Portikus bis zum Friedrichsplatz führt. Die rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten bzw. tragen auf ihrem Weg durch die Straßen ein großes leuchtendes Kreuz, das zum Finale der Inszenierung an der Bühne eintreffen wird. Während der Prozession kommt es zu Verkehrseinschränkungen auf der Strecke vom Vorderen Westen in die Innenstadt.Weitere Informationen zum TV-Event auf https://www.rtl.de/cms/die-passion-bei-rtl-stars-rollen-termin-location-stream-alle-infos-zum-live-event-in-kassel-4945737.htl Und auf: www.kassel.de