Darauf fliegt nicht nur der Weihnachtsmann: Die Highlights des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes

In wenigen Tagen ist es soweit: Am 27. November 2023 wird der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt feierlich eröffnet! Auch in diesem Jahr können sich Besucher*innen aus nah und fern wieder bis zum 30. Dezember auf stimmungsvolle Stunden und ein vielfältiges Programm für die ganze Familie freuen.Kinderträume erfüllen wird auch dieses Mal wieder der Fliegende Weihnachtsmann, der mit seinem Rentierschlitten durch die Lüfte schwebt – und das sogar noch öfter als im vergangenen Jahr: Bis zum 23. Dezember präsentiert Hochseilartist Fernando Traber an allen Weihnachtsmarkttagen um 16:30 und 19 Uhr seine spektakuläre Show. Wer am Wochenende zum Märchenweihnachtsmarkt kommt, kann sich auf ein weiteres Highlight freuen: Denn freitags, samstags und sonntags fährt gleich nach dem ersten Flug des Weihnachtsmannes Schneewittchen in ihrem märchenhaft geschmückten Schlitten vom Opern- bis zum Königsplatz und erzählt auf der Adventskalenderbühne ihr Märchen.Natürlich sind auch der Fliegende Weihnachtsmann und Schneewittchen mit ihrer Zwergenschar zur feierlichen Eröffnung des Märchenweihnachtsmarkts am 27. November eingeladen: Ab 15:45 Uhr wird auf dem Opernplatz der aus „Voice of Germany“ bekannte Kasseler Sänger Richard Vaupel die Besucher*innen mit seiner Stimme verzaubern, anschließend nehmen Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller, Alexander Wild von den City Kaufleuten und Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing, mit einem symbolischen Knopfdruck die festliche Illumination des Weihnachtsmarkts und der Königsstraße offiziell in Betrieb.Wer anschließend zu einem ersten Bummel über den Märchenweihnachtsmarkt startet und mit einem Glühwein auf die Eröffnung anstößt, kann sich auf viele liebgewonnene Attraktionen freuen: So kann man auch diesem Jahr wieder vom Riesenrad aus einen wunderbaren Blick auf das Markttreiben genießen, während der urige Märchenwald auf dem Friedrichsplatz mit Tannen- und Glühweinduft lockt. Auch die Märchenrutsche auf der Treppenstraße ist natürlich dabei – mit gewohnt rasanten Rutschpartien und wieder ganz energiesparend ohne Eis! Auf dem gesamten Markt laden außerdem weit über 100 märchenhaft dekorierte Buden und Stände mit kulinarischen Genüssen, Kunsthandwerk und originellen Geschenkideen zum Stöbern und Verweilen ein.Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm für kleine und große Besucher*innen. Eines der Highlights ist dabei der traditionelle Glowesabend am 6. Dezember, zu dem die Kasseler City Kaufleute einladen. Alle Kids, die ab 16 Uhr verkleidet eines der teilnehmenden Geschäfte besuchen und einen Vers aufsagen, können eine süße Überraschung ergattern und um 18 Uhr „Herrn Müller und seine Gitarre“ auf der Adventskalenderbühne erleben. Hier wird außerdem vom 1. bis 23. Dezember jeden Tag um 16 Uhr Kerstin Leitschuh, Referentin für Citypastoral in Kassel ein Adventskalendertürchen, hinter dem sich ein Märchen der Brüder Grimm befindet, öffnen, begleitet von einem bunten Bühnenprogramm für die ganze Familie. Auf dem Opernplatz lädt Castellos Puppentheater jeden Freitag um 15:30 dazu ein, die spannende Geschichte von Schneewittchen zu erleben. Bastelspaß für kleine Besucher*innen gibt es wieder in der Himmelswerkstatt auf dem Königsplatz.Mit stimmungsvollen Führungen lädt Kassel Marketing auch in diesem Jahr wieder dazu ein, die Vorweihnachtszeit in Kassel auf ganz besondere Art zu erleben: Unter dem Motto „Adventszauber“ finden samstags ab 15 Uhr besinnliche Rundgänge durch die City statt, die mit einem kleinen Umtrunk auf dem Märchenweihnachtsmarkt enden. Ganz den kulinarischen Genüssen und original Kasseler „Schmeggewöhlerchen“ gewidmet ist die Führung „Von Ahle Worscht bis Zwibbelkuchen“, die jeden Freitag an der Rathaustreppe um 18 Uhr beginnt. Am 9. Dezember um 14 Uhr findet außerdem eine sinnliche Weihnachtsmarktführung für Blinde und Sehbehinderte statt. Treffpunkt für diese Führung ist die Tourist Information in der Wilhelmsstraße.Da der Fliegende Weihnachtsmann in diesem Jahr noch häufiger für großen Andrang in der Innenstadt sorgen wird, sperrt die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) die Königsstraße in diesem Jahr vom 27. November bis 23. Dezember vollständig für den Straßenbahn- und RegioTram-Betrieb. Dadurch können die Besucherinnen und Besucher ihren Aufenthalt in diesem Bereich zu jedem Zeitpunkt entspannt und sicher genießen, ohne auf herannahende Straßenbahnen achten zu müssen. Weil der öffentliche Nahverkehr dennoch die komfortabelste Art ist, zum Märchenweihnachtsmarkt zu kommen, hat die KVG eine Umleitungsstrecke eingerichtet und ihre Fahrpläne entsprechend angepasst. Alles Infos hierzu finden sich im Internet auf https://www.kvg.de Alle Infos zum Märchenweihnachtsmarkt und das gesamte Programm gibt es auf https://www.weihnachtsmarkt-kassel.de