Beleuchtete Wasserspiele am 31. Mai und 1. Juni: Das Sommer-Event im Bergpark

Wegen Baumaßnahmen kommt es zu Einschränkungen am Herkules.

Die Wasserspiele sind ausschließlich zu Fuß erlebbar. Für Menschen mit einer Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer sind die Wege nur bedingt geeignet. Beim Besuch werden über 200 Höhenmeter überwunden.

An der barocken Kaskadenanlage mit 500 Stufen ist kein Treppengeländer vorhanden. Auf den Treppen nicht stehenbleiben, um Stausituationen zu vermeiden.

Festes Schuhwerk wird unbedingt empfohlen.

Trittsicherheit und körperliche Fitness sind für den Parkbesuch unerlässlich.

Zur sicheren Nutzung der teilweise unbeleuchteten Wege sollte eine Taschenlampe mitgeführt werden

Wie immer bildet das Riesenkopfbecken unterhalb des Herkules den Startpunkt des spritzigen Spektakels, das jeweils um 21:45 Uhr beginnt. Nachdem hier Zentaur und Faun mit ihren Hörnern die Beleuchteten Wasserspiele angekündigt haben, fließt das kühle Nass farbenfroh illuminiert über die großen Kaskaden, die wildromantische Teufelsbrücke, das Aquädukt und den Jussowtempel talwärts. Im Teich vor dem Schloss schießt dann zum Abschluss die über 50 Meter hohe Fontäne in die Luft – ein fulminantes Finale, das Besucherinnen und Besucher aus aller Welt immer wieder begeistert.„Die Beleuchteten Wasserspielen sind ein Höhepunkt der Tourismussaison 2024 in Kassel. Wir setzen damit ein starkes Signal zur Inszenierung des UNESCO Welterbes Bergpark Wilhelmshöhe und Attraktivitätssteigerung des Reiseziels Kassel“, sagt Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.Schon vor dem Beginn der Beleuchteten Wasserspiele sorgt ein stimmungsvolles musikalisches Rahmenprogramm für klangvolle Unterhaltung in der zauberhaften Kulisse des Bergparks: Von 18:30 Uhr bis 20 Uhr wird am 31. Mai das Trio Melange und am 1. Juni das Duo Melange in der Konzertmuschel die Besucher*innen begeistern. Kühle Erfrischungen und leckere Snacks halten die Gastronomen im Bergpark bereit.Offiziell eröffnet wird das besondere Wasserspiel-Wochenende von Timon Gremmels, dem hessischen Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, sowie Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller. Beide werden am 31. Mai ab ca. 21:30 Uhr unterhalb des Herkules einige Worte an die Zuschauerinnen und Zuschauer richten, bevor sich dann die Wassermassen von hier aus ins Tal ergießen.Wer etwas mehr über die Wasserspiele und den Bergpark erfahren möchte, ist bei einer Führung an beiden Tagen genau richtig.Am 31. Mai und 1. Juni erfahren Sie viel Interessantes über die Geschichte des Parks, des Ballhauses und über botanische Raritäten. Die Gästeführerin zeigt Ihnen außerdem die Stellen im Park, von denen aus Sie die Beleuchteten Wasserspiele später am besten bewundern können. Start ist jeweils um 19 Uhr vor dem Schloss Wilhelmshöhe. Die Führungen kosten 5 Euro pro Person und sind ab sofort unter www.beleuchtete-wasserspiele.de oder www.kassel.de/fuehrungen buchbar.„Die Beleuchteten Wasserspiele sind immer wieder ein attraktiver Besuchermagnet in unserem sommerlichen Veranstaltungskalender“, sagt hierzu Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, welche die romantischen Bergpark-Abende veranstaltet. „Noch einmal sind sie dann im Rahmen des BergparkLeuchtens zu sehen, das in diesem Herbst, nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, zum zweiten Mal stattfindet.“Nach der erfolgreichen Premiere des Bergparkleuchtens, ist es vom 3. bis 6. Oktober 2024 wieder soweit: Vier Tage lang verwandelt sich der Bergpark dann in eine illuminierte Bühne, die internationale Lichtkunst, Videoprojektionen und das Element Wasser in einer farbenprächtigen Inszenierung miteinander vereint. Dazu wird zwischen Herkules und Schloss Wilhelmshöhe ein vielfältiges Rahmenprogramm präsentiert.Da die Beleuchteten Wasserspiele auch in diesem Sommer wieder viele Menschen anlocken werden und die Zahl der Parkplätze am Bergpark begrenzt ist, sollten vor allem Besucherinnen und Besucher aus Kassel und der Region entspannt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Für alle steht außerdem ein Shuttlebus zum Schloss zur Verfügung. Und wenn es richtig spät werden sollte, ist das „Schaddel“ der KVG genau die richtige Wahl!Bitte beachten SieAlle Informationen zu den Beleuchteten Wasserspielen gibt’s im Internet auf https://www.beleuchtete-wasserspiele.de