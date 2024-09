Anime, Manga, Cosplay und mehr: Connichi-Nachfolger ‚Anime Festival‘ zum zweiten Mal im Kongress Palais

2

In diesem Herbst wird das Anime Festival voraussichtlich mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anziehen – deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Sie alle können sich auf ein noch vielfältigeres Programm freuen, für das alle Räume und Außenbereiche des Kongress Palais genutzt werden.Neben Cosplay-Wettbewerben, bei denen die kostümierten Teilnehmer*innen möglichst authentisch ihre fiktiven Held*innen verkörpern, gehören hierzu zahlreiche Konzerte und Shows internationaler Künstlerinnen und Künstler, Vorträge und Live-Zeichensessions mit Ehrengästen aus Japan, Workshops und Wettbewerbe sowie ein traditionelles Matsuri-Fest mit japanischen Speisen und spannenden Spielen unter freiem Himmel.Weil Filme und Serien eine zentrale Rolle im Anime- und Manga-Universum spielen, wird sich außerdem ein Saal des Kongress Palais für drei Tage in ein geräumiges Kino verwandeln. Nicht zuletzt werden zahlreiche Aussteller mit ihren Ständen zu Gast sein, an denen sich die Besucher*innen mit den neuesten Trends und Produkten rund um Anime und Manga eindecken können.„Wir freuen wir uns darüber, dass das Anime Festival nach seiner erfolgreichen Premiere im Kongress Palais erneut bei uns zu Gast ist – und bereits in diesem Jahr noch einmal deutlich größer ausfallen wird“, betont Oliver Höppner, Bereichsleiter bei Kassel Marketing und zuständig für das Kongress Palais. „Und noch eine weitere gute Nachricht gibt es: Auch für 2025 plant der Veranstalter das Anime Festival wieder bei uns – im Kongress Palais – stattfinden zu lassen. Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich drei wundervolle Herbsttage voller spannender Erlebnisse bei uns in Kassel!“Weitere Informationen und Tickets gibt es auf https://www.animefestival.de/