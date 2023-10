Anime Festival folgt auf Connichi – Kassel weiterhin Hotspot für Fans der japanischen Pop- und Jugendkultur

Und diese können sich auf ein ebenfalls kunterbuntes Programm freuen: Neben Cosplay-Wettbewerben, bei denen die kostümierten Teilnehmer*innen möglichst authentisch ihre fiktiven Held*innen verkörpern, sind Konzerte, Shows, Vorträge und viele weitere Highlights angekündigt. Außerdem können die Besucher*innen sich bei zahlreichen Ausstellern mit den neuesten Trends und Produkten rund um die japanische Pop- und Jugendkultur eindecken.Filme und Serien spielen eine zentrale Rolle im Anime- und Manga-Universum – und werden daher natürlich auch auf dem Anime Festival zu sehen sein. Hierfür verwandelt sich ein Saal des Kongress Palais für drei Tage in ein geräumiges Kino. Dazu passend sind im Blauen Saal bekannte deutsche Synchronsprecher*innen zu Gast. Sie bieten spannende Einblicke in ihre Arbeit und stehen natürlich auch für Fragen der Fans und Autogramme bereit.Ein erster Höhepunkt des Anime Festivals ist die Eröffnungsfeier am 27. Oktober im Festsaal des Kongress Palais mit einem spektakulären Konzertabend. Mit Haruna Luna, Sasaki Sayaka und der J-Rockformation Little Lilith werden gleich mehrere Stars der Szene auf der Bühne stehen und das Publikum mit ihren Shows begeistern. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre werden dabei auch über 1.000 leuchtende Glow Sticks sorgen, die kostenlos an die Besucher*innen verteilt werden. Bereits jetzt sind 80 % der Tickets für den Eröffnungsabend verkauft.„Mit dem Anime Festival findet eine lange Tradition ihre Fortsetzung“, unterstreicht Oliver Höppner, Bereichsleiter bei Kassel Marketing und zuständig für das Kongress Palais. „Denn schon seit vielen Jahren ist das Kongress Palais im Herbst ein beliebtes Reiseziel für alle, die sich intensiv mit der japanischen Pop- und Jugendkultur beschäftigen. Wir freuen uns auf ein vielfältiges und farbenfrohes Wochenende und wünschen den Organisator*innen viel Erfolg!“Dass Anime- und Mangafans aus ganz Deutschland gerne nach Kassel kommen, ist vor allem der Connichi zu verdanken: Sie war seit 2003 regelmäßig im Kongress Palais zu Gast und hat bis zu 27.000 Besucher*innen angezogen. Kein Wunder also, dass sich auch die Organisator*innen des Anime Festivals auf der Connichi kennengelernt und nun für Kassel als neuen Veranstaltungsort entschieden haben. Denn nachdem das Anime Festival in den vergangenen drei Jahren mit großem Erfolg in Freiburg durchgeführt worden war, wurde es nun Zeit für eine größere Location.Noch bis zum 22. Oktober 2023 sind Tickets für das Anime Festival zum Frühbucherpreis auf AnimeTickets.de erhältlich!Weitere Informationen auf https://www.animefestival.de .