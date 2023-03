4-Sterne-Zertifizierung und attraktive Neuerungen: Saisonstart auf dem Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz

Mit der ebenfalls neuen ECOCAMPING-Zertifizierung kann sich Kassel Marketing als Betreiber des Camping- und Wohnmobilplatzes zudem über eine weitere Auszeichnung freuen. Diese wird von der Initiative ECOCAMPING verliehen und würdigt die Umsetzung von Maßnahmen für eine umweltverträgliche und ressourcenschonende Bewirtschaftung. Bei der Bewertung wurden auch Faktoren wie der Jahresverbrauch an Strom, Heizenergie und Wasser sowie die anfallenden Abfallmengen berücksichtigt.„Wir freuen uns sehr über die doppelte Zertifizierung“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Beide Auszeichnungen sind ein Spiegel unseres Engagements, durch das wir den Camping- und Wohnmobilplatz kontinuierlich attraktiver gestalten. Dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, bestätigen uns auch die positiven Rückmeldungen unserer Gäste immer wieder!“Und an denen hat es auch im vergangenen Jahr nicht gefehlt: Mit insgesamt 41.468 Übernachtungen wurde 2022 ein Zuwachs von knapp 60 % im Vergleich zum Vorjahr (16.771) verzeichnet. Ein beeindruckender neuer Rekord, der sogar das bisher beste Ergebnis von 2019 (21.529) um fast das Doppelte übertraf. Neben der documenta fifteen trugen hierzu auch große Kulturveranstaltungen wie die Konzerte im nahen Auestadion bei. Denn auch sie lockten viele tausend Menschen nach Kassel, von denen viele auf dem Camping- und Wohnmobilplatz eingecheckt hatten.Auch in der neuen Saison können sich die Gäste an der Fulda wieder auf attraktive Neuerungen freuen. So steht ihnen jetzt ein Fahrradverleih zur Verfügung, der mit zunächst einigen Leihfahrrädern an den Start gehen wird. Auch die bereits im vergangenen Jahr aufgenommene Planung für einen neuen Bootssteg nimmt allmählich Gestalt an: Die Vorbereitungen zur Baugenehmigung laufen, sodass die Fertigstellung noch im ersten Halbjahr erfolgen kann. Eine Nachricht, über die sich Kanuten und Fans des Stand-up-Paddlings freuen werden.Und auch in Sachen Gastronomie wird das Angebot Schritt für Schritt weiter ausgebaut: In dieser Saison werden frische Brötchen morgens direkt im Shop an der Rezeption erhältlich sein, wo es außerdem eine große Auswahl an Eis und Getränken gibt. Von Juni bis September versorgt dann wieder „Mike‘s Imbiss“ die Gäste mit Pizza, Pommes, Bratwurst und Co. Als Partner für den Imbiss ist wie im vergangenen Jahr die Bfz-Kassel GmbH mit an Bord, diese stellt auch das Equipment für den Brötchenservice und den Shop zur Verfügung.Campingurlaub: Das ist für die meisten wohl ein Sommervergnügen. Da liegt es auf der Hand, den Energiebedarf eines Camping- und Wohnmobilplatzes zumindest teilweise aus der Kraft der Sonne zu decken. Dieses Ziel hat auch Kassel Marketing: Planung und Budget für eine Photovoltaikanlage mit 20 kWp Leistung stehen und sind bereits abgeschlossen. Wegen der aktuellen Lieferzeiten für die benötigten Wechselrichter wird die Fertigstellung voraussichtlich erst im 4. Quartal 2023 oder 1. Quartal 2024 erfolgen. Anschließend sollen dann rund 1/5 des Strombedarfs aus eigener bzw. Sonnenkraft erzeugt werden.„Mit der Errichtung der Photovoltaikanlage können wir den Camping- und Wohnmobilplatz noch ressourcenschonender bewirtschaften und unser Nachhaltigkeitsprofil weiter schärfen“, freut sich Anna Lück von Kassel Marketing, die als Camp Managerin für den Platz zuständig ist. „Eine ideale Lösung für ein so naturnahes Reiseziel wie unseren Camping- und Wohnmobilplatz!“Und noch zwei gute Nachrichten gibt es, die eng miteinander verknüpft sind: Auch in dieser Saison wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Baunataler Diakonie Kassel (bdks) fortgesetzt, die Menschen mit Handicap eine Beschäftigung gibt und KasselCamping zum bisher einzigen Inklusionscampingplatz in Hessen macht. Hierfür wurde das Projekt bereits 2020 mit dem „exzellent“-Preis der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (BAG WfbM) ausgezeichnet.Gute Nachricht Nummer zwei: Das gemeinschaftliche Engagement von Kassel Marketing und bdks wird nun auch vom Organisationsteam der diesjährigen Special Olympics World Games Berlin gewürdigt. Es hat die Zusammenarbeit als eines von 200 kommunalen Inklusionsprojekten in Deutschland ausgezeichnet und Kassel zu einem von über 200 „Host Towns“ des internationalen Sportevents für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung erklärt. Die Initiative zur Bewerbung für das Programm erfolgte über das Kasseler Sportamt.„Kassel wurde als Host Town für das Special-Olympics-Team aus Slowenien ausgewählt“, erläutert Andreas Bilo. „In diesem Rahmen wird vom 12.-15. Juni eine 43 Personen starke slowenische Delegation bei uns in Nordhessen zu Gast sein. Neben dem gemeinsamen Training organisiert das Kasseler Sportamt für sie ein abwechslungsreiches Besichtigungs- und Erlebnisprogramm.“Darüber hinaus werden Kassel bzw. der Camping- und Wohnmobilplatz vom 18. - 25. Juni mit einem Info- und Interaktionsstand im Sommergarten der Special Olympics World Games in Berlin vertreten sein, um die gelebte Inklusion auf dem Camping- und Wohnmobilplatz bekannt zu machen und für Kassel als inklusives Reiseziel zu werben.Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Buchung gibt es auf www.campingplatz-kassel.de