10 Jahre Tourist Information Wilhelmsstraße: Runder Geburtstag zur Casseler Herbst-Freyheit

Viel Platz für Informationen und Souvenirs, eine helle und freundliche Atmosphäre – und dazu eine umfassende Beratung für alle, die Kassel entdecken möchten: Vor genau zehn Jahren wurde die Kasseler Tourist Information in der Wilhelmsstraße eröffnet. Ein runder Geburtstag, der anlässlich der Casseler Herbst-Freyheit vom 26.-29.10.2023 gebührend gefeiert wird.Im Frühjahr 2013 war die Kasseler Tourist Information (TI) aus ihrem alten, etwas beengten Standort im Rathaus in die großzügigen neuen Räumlichkeiten an der Wilhelmsstraße umgezogen. Seitdem kamen rund eine Million Menschen, um das vielfältige Angebot der neuen TI zu nutzen. Und das besteht längst nicht nur aus nützlichen Informationen rund um den Kasselbesuch: Auch frisch gebrühte Kaffeespezialitäten kann man hier in aller Ruhe genießen, zwei kostenlose Internetplätze stehen bereit und auch eine Handyladestation gibt es, die von auswärtigen Gästen gerne in Anspruch genommen wird.Dass die Tourist Information bei Gästen und Einheimischen gut ankommt, belegen auch einige Zahlen und Fakten aus dem vergangenen Jahrzehnt: So wurden seit der Eröffnung 2.699 Herkules-Figuren, 7.495 Waschbär-Figuren und 17.126 Kassel-Magnete verkauft – und das sind nur drei von vielen Kassel-Souvenirs, die in der TI angeboten werden. Dabei wurde das Angebot immer weiter ausgebaut und um viele regionale Artikel ergänzt. Wie intensiv die touristische Beratung in Anspruch genommen wurde, zeigen die Daten der Telefonanlage: So wurden rund 295.150 Anrufe entgegengenommen und über 64.000 abgehende Telefonate gezählt. Gesprächsdauer insgesamt: 6.732 Stunden, 6 Minuten und 46 Sekunden.„Wir gratulieren der Tourist Information zum runden Geburtstag und freuen uns, dass das Angebot in der Wilhelmsstraße schon seit zehn Jahren so gut angenommen wird“, sagt hierzu Andreas Bilo. Er ist Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die auch für den Betrieb der TI verantwortlich ist. „Einen wesentlichen Anteil hieran hat auch das Team der Tourist Information, das Tag für Tag mit Freude, Engagement und Wissen für unsere Gäste da ist. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bedanken!“Gefeiert wird das 10-jährige Jubiläum während der Casseler Herbst-Freyheit vom 26.-29.10.2023 – unter anderem mit einem Glücksrad, das tolle Gewinne verspricht. Ebenfalls auf der Wilhelmsstraße präsentiert der Circus Rambazotti ein buntes Programm für kleine und größere Besucher*innen.Nur wenige Schritte weiter wird ebenfalls Geburtstag gefeiert: Denn immerhin schon zwei Jahre alt wird der Kassel Service Point in der Galeria auf der Königsstraße.Und auch sonst lockt das lange Festwochenende wieder mit vielen Attraktionen – beispielsweise der beliebten Familienkirmes auf dem Königs- und Friedrichsplatz, auch der Flohmarkt ist in diesem Jahr auf der Wilhelmsstraße wieder dabei. Auf dem Opernplatz kann man entspannte Runden auf dem Kettenkarussell drehen. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der verkaufsoffene Sonntag, an dem die City Kaufleute von 13-18 Uhr zum herbstlichen Shoppingspaß einladen.Gute Gründe also, am letzten Oktoberwochenende einen Ausflug in die City zu unternehmen – und bei dieser Gelegenheit natürlich auch das vielfältige Angebot der Kasseler Tourist Information zu erkunden!