Plauener KARO-Verein setzt sich für besseren Kinderschutz in Sachsen ein

Wie können betroffene Kinder und ihre Angehörigen unterstützt werden?

Wie lassen sich Unsicherheiten bei Fachkräften abbauen?

Welche Strukturen braucht es, um flächendeckend Hilfe anzubieten?

Sexualisierte Gewalt an Kindern ist erschreckend alltäglich – statistisch gesehen sind ein bis zwei Kinder pro Schulklasse betroffen. Doch vielerorts fehlt es an spezialisierten Hilfsangeboten. Besonders in Sachsen gibt es in acht von zehn Landkreisen keine lokalen Anlaufstellen.Amfindet deran der Fachhochschule Dresden statt., als Mitglied der LAG, nimmt an der Veranstaltung teil, um sich gemeinsam mit über 120 Akteuren für praxisnahe Lösungen einsetzen. Diskutiert werden unter anderem:Die LAG SGPI fordert den Aufbau von, die Betroffene begleiten, Fachkräfte stärken und Präventionsprojekte mit Kindern und Jugendlichen umsetzen.„Die Politik muss handeln und endlich Strukturen finanzieren, die den Schutz und die Hilfe für Betroffene sicherstellen – auch in Zeiten knapper Kassen“, betont Christiane Hentschker-Bringt, geschäftsführende Bildungsreferentin der LAG SGPI.Die LAG SGPI ist ein Netzwerk von Fachkräften und Institutionen, das sich für Prävention, Intervention und den Ausbau von Hilfsangeboten in Sachsen einsetzt. Als Mitglied der LAG setzt sich KARO e.V. für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein und wird die Expertise aus der Arbeit mit Betroffenen im Rahmen der vereinseigenen 'Spezialisierten Fachberatungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt' beim Fachtag einbringen.Mehr Infos: www.sgpi-sachsen.de