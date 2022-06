Kinderschutz im Internet

KARO-Verein: Fachkräfte-Workshop und öffentlicher Filmabend

Gefahren für Kinder und Jugendliche im Internet sind ein brisantes Thema. Die Zahl der Straftaten ist beträchtlich gestiegen. In Zusammenarbeit informieren die Initiative Medienbildung und der gemeinnützige Plauener Verein KARO dazu am 30.06.2022 beim Fachkräfteworkshop „Sexuelle Ausbeutung von Kindern mittels digitaler Medien“. Die Veranstaltung findet von 13:00 bis 17:00 Uhr im Plauener Malzhaus statt. Eine Anmeldung kann kurzfristig über office@karo-ev.de erfolgen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15,00 €.



Ab 19 Uhr wird ergänzend der Film „Gefangen im Netz“ – ein filmisches Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Internet wirft, gezeigt. Drei volljährige Darstellerinnen, drei Kinderzimmer, 10 Tage und 2.458 Männer mit eindeutigen Absichten. Ein Film der wachrüttelt. Dieses öffentliche Angebot ist kostenfrei (FSK 16).



Im Anschluss an die Vorstellung laden Julia von Weiler (Innocence in Danger) und Cathrin Schauer-Kelpin (KARO) zur Podiumsdiskussion ein. Thema des Austauschs: „Welche Chancen und Risiken bietet das Internet und wie können wir unsere Kinder besser schützen?“.



Die Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.