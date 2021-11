KARO e.V. veranstaltet 8. Arbeitskreistreffen Rituelle Gewalt

Der Arbeitskreis Rituelle Gewalt vernetzt seit 2017 Fachkräfte aus ganz Sachsen, die mit Betroffenen Ritueller Gewalt arbeiten und sich zur Thematik fortbilden und austauschen möchten. Kennzeichnend für Rituelle Gewalt ist die systematische Anwendung sexualisierter Gewalt durch mehrere Täter unter Rechtfertigung durch eine Ideologie (z.B. Satanismus, Faschismus, religiös begründete Ideologien). So gibt es auch zahlreiche Berichte Betroffener zu Täternetzwerken und ritualisierter Gewalt in kirchlichen Zusammenhängen.



Schwerpunkt des 8. Treffens am 03. November ist das Thema „Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven von Aufarbeitung in der Kirche“. Gregor Mennicken ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und hat zusammen mit Betroffenen die Initiativgruppe für Aufklärung und Aufarbeitung in Dresden gegründet.



Der interdisziplinäre Arbeitskreis Rituelle Gewalt Plauen, initiiert vom KARO e.V., fordert, dass die Hilfsangebote für Betroffene verbessert und das Thema in Öffentlichkeit und in zuständigen Behörden auf die Tagesordnung kommt.

