BLINDER FLECK – Der Film · Eventankündigung

Glaubt man den zahlreichen Opfern nicht?

Wird nicht gründlich genug ermittelt?

Warum werden Verfahren so schnell eingestellt?

Der investigative Dokumentarfilm deckt das Ausmaß organisierter ritueller Gewalt in Deutschland auf und stellt die drängende Frage: Warum haben Ermittlungen bislang in keinem einzigen Fall zu einer Anklage, geschweige denn zu einer Verurteilung geführt?Solange Gesellschaft, Justiz und Medien wegschauen, schützt das die Täter, die weiterhin unbehelligt Kinder misshandeln.Im Dokumentarfilmberichten Betroffene, Ermittler und Fachleute aus erster Hand – faktenbasiert, analytisch und nahbar.80 Min. |16Ausschließlich durch Spenden finanziert, möchte der Film das Bewusstsein für eine schwerwiegende Realität schärfen, die oft verharmlost, ignoriert oder gar geleugnet wird: die systematische, sexualisierte Gewalt an Kindern in organisierten, rituellen Strukturen.Die renommierte Dokumentarfilmregisseurin, bekannt durch zahlreiche Filme für ARD, ZDF und ARTE, widmet sich diesem Thema seit über 25 Jahren. Bereits 2022 war sie in Plauen zu Gast, stellte ihr Buchüber eine multiple Persönlichkeit vor und zeigte den Filmund lädt dazu ein, sich mit dem Unaussprechlichen auseinanderzusetzen – ohne Sensationslust, ohne gewaltvolle Bilder, aber mit dem Ziel, aufzuklären und zum Hinsehen zu bewegen.Amwird imin Plauen der Filmpräsentiert. Regisseurinwird persönlich anwesend sein und im Anschluss an den Film gemeinsam mitvonin einem Gespräch mit dem Publikum tiefere Einblicke in die Thematik geben.Malzhaus-Kino, Alter Teich 7-9, 08527 PlauenEinlass ab 18:30 Uhr | Beginn um 19:00 Uhr (bis ca. 21:00 Uhr)5,00 Euro pro Person (zahlbar in bar vor Ort)Diese Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, den Film zu sehen, sondern auch in den Dialog zu treten.Die Hilfsorganisationbegleitet die Spendenkampagne zum Filmprojekt bereits seit 2022. Vereinsgründerinleistet aufgrund ihrer langjährigen Expertise in der Arbeit mit Überlebenden einen wertvollen inhaltlichen Beitrag zum Film.[Produktion: FLEMMING POSTPRODUKTION | Vertrieb: barnsteiner film]