Gregor Mennicken, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sprach eindrucksvoll zum Thema „Auf.arbeiten! Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche“. Mennicken engagiert sich in der Initiativgruppe für Aufarbeitung, Aufklärung und Prävention sexuellen Missbrauchs im katholischen Kontext im Bistum Dresden-Meißen. Recherchen ergaben, dass u.a. in Fällen sexualisierter Gewalt in Heidenau auch ritualisierte Gewalt durch Täternetzwerke stattfand. Der Vortrag machte deutlich welche Systematik von Machtmissbrauch, Schweigen und Vertuschung hier wirkt. Aber auch die „Aufarbeitung von unten“ zeigt Wirkung: So wurde in Heidenau im September 2021 erstmals öffentlich über Gewalttaten durch Priester in den Sechziger Jahren geredet: https://www.mdr.de/.../missbrauch-heidenau-aufarbeitung... Und noch ein Hörtipp: Das Deutschlandfunk-Feature „Bischöfe im Nebel“ gibt Einblicke in die Abgründe katholischer Aufarbeitung: https://www.deutschlandfunkkultur.de/abgruende-katholischer-aufarbeitung-bischoefe-im-nebel.3720.de.html?dram:article_id=502116 Der Arbeitskreis Rituelle Gewalt wird gefördert durch die Aktion Mensch . Danke, dass ihr eine sachsenweite Vernetzung möglich macht und so Fachleute unterschiedlicher Disziplinen in Austausch kommen können.