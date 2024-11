30 Jahre Einsatz und Mut

Am 10. Dezember 2024 wird das Malzhaus in Plauen zum Schauplatz eines denkwürdigen Ereignisses: Die Hilfsorganisation KARO e.V. feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Das Jubiläum würdigt drei Jahrzehnte unermüdlichen Kampfes gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und Gewalt an Frauen und Kindern. Zu den Feierlichkeiten werden Unterstützende, Wegbegleitende und Interessierte aus ganz Deutschland erwartet.



Die Vereinsgründerin und ‚Frau Europas 2002‘, Cathrin Schauer-Kelpin, wird gemeinsam mit prominenten FürsprecherInnen die Erfolge und Herausforderungen der vergangenen Jahre beleuchten. Neben inspirierenden Rückblicken und bewegenden Erfahrungsberichten wird die Veranstaltung Raum für neue Perspektiven und Visionen bieten, wie der Kampf für Menschenwürde und gegen kaum vorstellbare Gewalt weitergeführt werden kann.



Besonders stolz ist KARO e.V., dass die bekannte Schauspielerin und Schirmfrau des Vereins, Nina Kronjäger, die Veranstaltung mit ihrem Lebenspartner, Theatermacher Nikola Duric, moderieren wird. Das Duo wird den Abend mit Gesprächen und musikalischen Beiträgen bereichern und so die Gäste auf eine emotionale Reise durch die Geschichte des Vereins mitnehmen.



In einer berührenden Ausstellung zeigt KARO e.V. unter anderem die Bilderserie „Tal der Tränen“ der verstorbenen Fotografin Sabine Sauer (†2009). Die Bilder werfen einen ungeschönten Blick auf die Realität der Betroffenen und sind Mahnmal und Motivation zugleich. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Arbeit von Bettina Flitner für die Zeitschrift EMMA, die Frauen in ihrem Alltag im Milieu zeigt und sie fragte: „Wovon träumst Du?“ – Die Antworten bewegen bis heute.



Einblicke in die Arbeit und Zukunft von KARO e.V.



Seit 1994 hat KARO e.V. ein umfassendes Netzwerk an Hilfsangeboten etabliert: Schutzräume, Streetwork, Beratung, Suppenküchen, eine Babyklappe sowie eine Niederlassung in Tschechien gehören zu den vielschichtigen Projekten, die Betroffenen Unterstützung und Perspektiven für ein gewaltfreies Leben in Menschenwürde und Freiheit bieten. Trotz bemerkenswerter Erfolge bleibt der Kampf gegen das Leid, das im Verborgenen stattfindet, eine tägliche Herausforderung.



Der Verein benötigt weitere Unterstützung, um die Hilfsangebote aufrechtzuerhalten und zukunftssicher zu machen. Sämtliche Arbeitsfelder sind überwiegend aus Spenden und temporären Stiftungsgeldern finanziert. Für Hilfesuchende sind die Angebote kostenfrei.



Pressegespräch



Anlässlich des Jubiläums lädt KARO e.V. VertreterInnen der Presse herzlich zu einem Austausch zwischen 15:00 bis 15:45 Uhr im Kellergewölbe des Malzhaus (Plauen) ein.



Wir bitten um Anmeldung bis zum 05.12.2024 an event@karo-ev.de.

(lifePR) (