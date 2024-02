Pavel Miguel bei der Biennale Venedig

Das European Cultural Centre Italy veranstaltet zum 7. Mal parallel zur 60. Internationalen Biennale von Venedig eine große Einzelkünstlerausstellung „ Personal Structures“, direkt im Umfeld der Biennale, mit weltweit bekannten zeitgenössischen Künstlern aber auch aufstrebenden Künstlern. Vom 20. April bis zum 24. November werden Kunstwerke gezeigt, die aktuelle Themen in einer globalen Vision aufgreifen, zum Vergleichen anregen und eine authentische Reflexion ermöglichen.Der aus Kuba stammende Pavel Miguel, der sein Atelier in Pfinztal hat, wurde persönlich vom Kuratorium eingeladen seine neue Skulptur „ Himmel und Hölle“ in den Marinaressa-Gärten aufzustellen, u.a. zusammen mit Yoko Ono. Der Eintritt für die Besucher ist frei. 2022 verzeichnete man mehr als 500 000 persönliche Besucher. Doch wird die Ausstellung auch über virtuelle Rundgänge und verschieden Online-Inhalte zugänglich sein.Noch kann man das Kunstwerk nach Voranmeldung im Atelier besichtigen.Weitere Informationen zum Künstler, der mit seinen provokativen Skulpturen und Zeichnungen auf die weltweite Situation von Krieg und Frieden eingeht und die Liebe als wunderbare Lösung sieht: https://www.pavelmiguel.de/ Das European Cultural Centre Italy veranstaltet zum 7. Mal parallel zur 60. Internationalen Biennale von Venedig eine große Einzelkünstlerausstellung „ Personal Structures“, direkt im Umfeld der Biennale, mit weltweit bekannten zeitgenössischen Künstlern aber auch aufstrebenden Künstlern. Vom 20. April bis zum 24. November werden Kunstwerke gezeigt, die aktuelle Themen in einer globalen Vision aufgreifen, zum Vergleichen anregen und eine authentische Reflexion ermöglichen.Der aus Kuba stammende Pavel Miguel, der sein Atelier in Pfinztal hat, wurde persönlich vom Kuratorium eingeladen seine neue Skulptur „ Himmel und Hölle“ in den Marinaressa-Gärten aufzustellen, u.a. zusammen mit Yoko Ono. Der Eintritt für die Besucher ist frei. 2022 verzeichnete man mehr als 500 000 persönliche Besucher. Doch wird die Ausstellung auch über virtuelle Rundgänge und verschieden Online-Inhalte zugänglich sein.Noch kann man das Kunstwerk nach Voranmeldung im Atelier besichtigen.Weitere Informationen zum Künstler, der mit seinen provokativen Skulpturen und Zeichnungen auf die weltweite Situation von Krieg und Frieden eingeht und die Liebe als wunderbare Lösung sieht: https://www.pavelmiguel.de/ Foto1: Peter ErdmannErstmals ausgestellt im Kulturraum Orgelfabrik in Karlsruhe. Eine Mutter sitzt auf einer alten echten Munitionskiste und hält ihren toten Sohn im Arm. Es war dem Künstler ein Bedürfnis damit auf das endlose und unsägliche Leid der aktuellen fürchterlichen Kriege hinzuweisen.Skulptur Höhe 270 cm, Breite 220 cm, Tiefe 140 cm. Ausgeführt mit Marmorpulver und Harz und einem Metallskelett.Foto2: Peter ErdmannPavel Miguel bei der Arbeit an dem Projekt Himmel und Hölle.Foto3: Peter ErdmannDer kubanische Künstler Pavel Miguel, der sein Atelier mit Kunstgarten in Pfinztal hat.