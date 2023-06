Genesis gewinnt

GENESIS - Das Projekt von Professor Dr. Chris Gerbing,

Die Resonanz auf das Gewinnspiel im GENESIS-Magazins, welches anlässlich der Eröffnung in ganz Mittelbaden verteilt wurde, war überwältigend. Zehn Teilnehmer der alle richtigen Einsendungen erhielten ein Genesis-Booklet mit der Tagesfahrkarte für zwei Personen. Glückliche Gewinnerin des Hauptpreises ist Frau Karin Philipp aus Malsch.Sie gewann die GENESIS Trilogie und zusätzlich hat Markus Lüpertz ihr Exemplar persönlich signiert. Die Trilogie besteht aus drei Buchbänden:Herausgeber aller drei Bände mit insgesamt über 400 Seiten ist der Initiator und Betreuer des gesamten Projektes Anton Goll.Die Übergabe des Preises erfolgte wie ausgeschrieben am Lieblingskunstwerk von Frau Philipp: „Die Lehmhalde des Töpfers (Die Erde)“ in der Haltestelle Europaplatz stadtauswärts. Für sie ist es die „Mutter Erde“. Sie freut sich, dass der große Künstler die vier Elemente als Zeichen bewusst eingesetzt hat, damit wir die Schöpfung schätzen und bewahren. Sie hat von Beginn an den Fortgang des Kunstwerkes verfolgt und ist glücklich, dass es trotz aller früheren Widerstände vollendet werden konnte. Gemeinsam mit ihrem Mann ist Frau Philipp von allen Kunstwerken begeistert und hält sie für eine große Bereicherung für die Stadt Karlsruhe.Die Genesis Trilogie kann im Buchhandel für 120 Euro erworben werden, Booklets mit Fahrkarte zu 14 Euro im Tourismusbüro am Marktplatz und bei Papier Fischer auf der Kaiserstraße.Weitere Informationen zum GENESIS –Projekt