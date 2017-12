Es gibt nicht zu wenig Kunden - nur zu wenig Sichtbarkeit

Durch das Internet hat sich nicht nur unsere Kommunikation verändert, sondern auch unser Kaufverhalten. Social Proof heißt die neue Währung und Mundpropaganda geschieht heute über Soziale Netzwerke.



Wer hier nicht gefunden und gesehen wird, hat es schwer. Das weiß Unternehmensberaterin und Online-Marketing-Expertin Karin Wess. „Egal ob Startup oder Gründer, Autor oder Künstler, Industrieunternehmer oder Blogger, wer sich und seine Produkte online nicht zeigt, lässt ein riesiges Potenzial liegen.“ Denn, so Wess weiter, es scheitert nicht an zu wenigen Kunden, sondern an zu wenig Sichtbarkeit.



„Zu behaupten, es gäbe nicht genügend Kunden, um den Wunschumsatz und die unternehmerischen Ziele zu erreichen, ist in beinahe allen Fällen unrichtig. Vielmehr liegt es daran, dass die Unternehmer selbst einfach zu wenig sichtbar sind. Wen man nicht kennt, bei dem kann man nicht kaufen.“



Dabei muss effektives Marketing nicht aufwändig oder kompliziert sein. Karin Wess setzt auf einfache aber wirkungsvolle Maßnahmen, die in den meisten Fällen sogar völlig kostenlos umzusetzen sind. Was es jedoch braucht, ist die richtige Einstellung, klare Ziele und eine Strategie, die perfekt zum Unternehmen und den Wunschkunden passt.



In ihrem Buch „33 Ideen, wie du sofort sichtbarer wirst“, zeigt sie neben konkreten Beispielen aus der Wirtschaft auch klare Schritte für die Herangehensweise an die eigene Sichtbarkeit. Denn nicht ob wir uns präsentieren, sondern wie ist entscheidend. Deshalb ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was und wie man sich präsentieren möchte, bevor man sich der Öffentlichkeit zeigt. Sichtbarkeit ist nicht nur Strategie, sondern auch Einstellungssache.



Die Autorin steht für Interviews, Gastbeiträge und Medientermine zur Verfügung.



Karin Wess



„33 Ideen, wie du sofort sichtbarer wirst“



broschiert, 192 S. | 19,95 Euro | ISBN Print: 978–3–99060–047–4 | ISBN E‐Book: 978–3–99060–048–1



Erschienen im November 2017 im Goldegg Verlag

Karin Wess

Karin Wess ist erfolgreiche Online‐Entrepreneurin und Business‐Strategin. Sie berät Unternehmerinnen von der Gründungsphase bis zu großen Produkt-Launches. Die aktive Bloggerin und Online‐Marketing‐Expertin unterstützt mit erprobten Tipps abseits des Mainstreams.