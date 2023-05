Sternbeobachtung mit Karawane auf der Kiripotib Gästefarm

Denkt man an Afrika, hat man meist unweigerlich ein Bild von weitläufigen Steppenlandschaften und darin umherstreifenden Wildtieren wie Löwen, Elefanten und Giraffen vor Augen. Dabei hat der Kontinent noch viel mehr zu bieten – vor allem, wenn man seinen Blick nicht auf das Land selbst, sondern den Himmel darüber richtet. Insbesondere das südwestlich gelegene Namibia ermöglicht nachts eine einmalige Aussicht auf einen komplett klaren Sternenhimmel – und das liegt nicht nur an der geografischen Lage des Landes. Der Reiseveranstalter Karawane hat für Interessierte unter dem Namen „Namibia zum Schnuppern“ eine 14-tägige Mietwagenreise zusammengestellt, die sowohl die Highlights zu Land als auch im Himmel miteinander verbindet. Ein Höhepunkt der Reise ist ein mehrtägiger Aufenthalt auf der Kiripotib Gästefarm, die mit einer einzigartigen Astro-Infrastruktur punktet und das Herz jedes Astronomen höher schlagen lässt.Im Gegensatz zu Europa hat Namibia einige Besonderheiten, die für einen freieren Blick auf den Sternenhimmel sorgen. Zum einen schaut man dank der geografischen Lage auf der Südhalbkugel der Erde direkt ins Zentrum des Universums, zum anderen gibt es in den ländlichen Regionen Afrikas keine Lichtverschmutzung. Unter dem Begriff versteht man die Aufhellung des Nachthimmels durch meist künstliche Lichtquellen, die den Ausblick trüben – wie etwa in Industrienationen. Aus diesen Gründen ist es möglich, sogar mit bloßem Auge Tausende von Sternen und sogar die Milchstraße zu sehen. Noch intensiver funktioniert das natürlich mit entsprechender Ausrüstung. Die Kiripotib Gästefarm, auf der Reisende im Rahmen der Karawane-Namibiareise mehrere Tage verbringen, hat genau das. Insgesamt verfügt die Farm über ganze zwölf Sternwarten mit den unterschiedlichsten High-End-Teleskopen – vom 8-Zoll-Fotonewton bis hin zum 24-Zoll-ICS-Dobson, das auch lichtschwache Objekte wie Galaxien durch seine Linse sichtbar macht. Darüber hinaus werden Gäste auf Kiripotib mit leckeren, landestypischen Delikatessen aus der Farmküche versorgt und genießen die typisch namibische Gastfreundschaft und familiäre Atmosphäre der Unterkunft.Natürlich bietet die Mietwagenreise von ­Karawane neben der Sternbeobachtung zahlreiche weitere „Highlights“ auf der Route. Entlang des Ugab Rivers begibt man sich beispielsweise mit einem Team der Organisation Elephant Human Relations Aid auf die Suche nach Wüstenelefanten oder erforscht prähistorische Felszeichnungen im berühmten Tal von Twyfelfontein. Auch ein Besuch des wohl bekanntesten Nationalparks des Landes, des ­Etosha Nationalparks, darf bei keinem Namibia-Trip fehlen. Hier hat man die Chance, nahezu alle afrikanischen Wildtiere sowie eine große Artenvielfalt des Vogelreichs in ihrem natürlichen Lebensraums zu sichten. Buchbar ist die 14-tägige Rundreise „Namibia zum Schnuppern“ (Webcode: 254) ab 2.626,- Euro pro Person. Für Hobbyastronomen hat Karawane weitere Ideen und plant individuelle Mietwagenreisen mit zusätzlichen astronomisch interessanten Standorten – weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen / Kiripotib