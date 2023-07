Organisierte Mietwagenreisen durch den Osten Kanadas

Mit mehr als 40 Nationalparks, von denen acht zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen, und Hunderten weiteren Provinzparks dazwischen, gilt Kanada als wahres Natur-Idyll. Der Osten des Landes wird allerdings nicht nur von weitläufigen Landschaften und viel unberührter Natur, sondern auch von der vorherrschenden, teils jahrhundertealten Architektur geprägt. Noch heute spürt man in den Mauern der historischen Gebäude die schottisch-keltischen Einflüsse. Auf einer von Karawane organisierten Mietwagenreise über die östliche Halbinsel Nova Scotia und die in nächster Nähe gelegene Insel Prince Edward Island kommen dementsprechend sowohl natur- als auch geschichtsinteressierte Touristen voll auf ihre Kosten: Pittoreske Ortschaften, malerische Küstenlandschaften und riesige Nationalparks wechseln sich auf der Route ab.Das Spezialgebiet des Veranstalters Karawane bleiben die individuellen Trips, die man sich von den Reiseexperten nach Belieben zusammenstellen lassen kann. Eine besonders bewährte Route, die sich zur Auskundschaftung der östlichen Region anbietet, beginnt in Nova Scotias Hauptstadt Halifax. Das Stadtbild wird heute noch von Gebäuden geprägt, die zum Teil vor über 250 Jahren zu Zeiten der Stadtgründung errichtet wurden – etwa die Zitadelle, die letzte kanadische Einwandererstation am Pier 21 sowie das maritime Atlantik-Museum. Von hier aus geht es entlang der „Lighthouse Route“ nach Peggy‘s Cove. Die kleine Ortschaft ist insbesondere für ihren weltberühmten Leuchtturm „Peggy‘s Point“ bekannt, der zum Schießen eines Erinnerungs-Selfies anlockt. Auch das kleinste Postamt der Welt findet sich in Peggy‘s Cove. In Sachen Nationalparks beherbergt Nova Scotia unter anderem den Kejimkujik Nationalpark, der unberührte Wälder und ausgedehnte Seenplatten umfasst – Aktivurlauber können diese per Kanu erkunden, aber auch auf Wander- und Radtouren gibt es viel zu entdecken. Bikes stehen natürlich zum Leihen zur Verfügung. Auf der nahe gelegenen Brier Island ist es außerdem möglich, an einer Walbeobachtungs-Tour teilzunehmen – vor allem im Sommer stehen die Chancen gut, hier Buckel-, Finn- oder Zwergwale zu sichten.Während Nova Scotia dank der Anbindung ans Festland noch als Halbinsel gilt, führt die Reise im weiteren Verlauf auch nach Prince Edward Island. Die Insel ist lediglich mit einer Fähre oder über die fast 13 Kilometer lange Confederation Bridge erreichbar, die quer über den Atlantik führt. An deren anderem Ende befindet sich die Hauptstadt der kleinsten, aber auch am dichtesten besiedelten Provinz Kanadas, die als Wiege der kanadischen Konföderation bekannt ist: Charlottetown bietet sich förmlich zum Schlendern entlang der hübschen Hafenfront und durch die historische Great George Street an. Abseits der Stadt befinden sich im Westen der Insel rote Sandsteinfelsen und Leuchttürme, die insbesondere bei Sonnenauf- und -untergängen eine filmreife Kulisse darbieten, während sich der Prince Edward Nationalpark entlang der Nordküste ausbreitet. Den krönenden Abschluss der Rundreise bildet der Cape Breton Highlands Nationalpark auf der gleichnamigen Insel im äußersten Nordosten Nova Scotias. Der Weg dorthin ist geprägt durch zahlreiche Hinweise auf die einstige Besiedelung durch die Franzosen und Schotten, die der Provinz ihren Namen gaben. Die Park-Szenerie wird durch zerklüftete Küsten, Gletschertäler sowie hügelige Wiesenlandschaften geprägt und ist der Region Schottlands dementsprechend tatsächlich nicht unähnlich. Der Cabot Trail, der den Park umrundet und als eine der eindrucksvollsten Panoramastraßen Kanadas gilt, bringt Autofahrer schnell von A nach B. Wer sich näher ans Geschehen wagen möchte, nimmt einen der vielen Wanderwege durch das Hochland und die Sumpflandschaften. Buchbar ist eine 14-tägige Mietwagenreise durch den Osten Kanadas (Webcode: 116674) ab 2.327,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsKarawane ReisenMietwagenreise durch Nova Scotia & Prince Edward Island (Webcode: 116674)Reiseverlauf:1. Tag Ankunft in Halifax2. Tag Halifax3. Tag Halifax – Yarmouth (ca. 300 km)4. Tag Yarmouth – Digby (ca. 105 km)5. Tag Digby – Kejimkujik Nationalpark (ca. 80 km)6. Tag Kejimkujik Nationalpark – Truro (ca. 275 km)7. Tag Truro – Charlottetown (ca. 237 km)8. Tag Prince Edward Island9. Tag Charlottetown – Pictou (ca. 100 km + Fähre)10. Tag Pictou – Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 260 km)11. Tag Cape Breton Highlands Nationalpark12. Tag Cape Breton Highlands Nationalpark – Liscomb Mills (ca. 268 km)13. Tag Liscomb Mills – Halifax (ca. 170 km)14. Tag HalifaxPreise und Termine:01.07. - 31.08.2023, 2.433,- € pro Person01.09. - 30.09.2023, 2.327,- € pro PersonLeistungen:• Reise laut Programm• 13 Übernachtungen in den genannten oder vergleichbaren Hotels in Zimmern mit Bad oder Dusche/WC• Mietwagen der Kategorie „Compact“ inkl. unbegrenzte Freikilometer, Vollkasko-Versicherung ohne Selbstbehalt, Zusatzhaftpflichtversicherung in Höhe von 10. Mio. Euro, erste Tankfüllung,zusätzliche Fahrer ab 25 Jahren, örtliche Steuern• InformationsmaterialWeb: www.karawane.de