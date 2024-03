Motivjagd auf Sri Lanka

Jungelefanten am Wasserloch, endemische Tierarten in tropischen Regenwäldern, buddhistische Tempelanlagen und Stelzenfischer bei der Arbeit: Der Inselstaat Sri Lanka wartet an jeder Ecke mit farbenprächtigen Szenerien auf, die es für die Ewigkeit festzuhalten gilt. Doch wer einfach nur das Smartphone zückt und den Auslöser betätigt, kann selbst die großartigste Bildvorlage nur bedingt „verwandeln“. Jeder, der sich schon einmal intensiver mit dem Thema Fotografie auseinandergesetzt hat, weiß: Die Kunstfertigkeit der Person hinter der Kamera fließt maßgeblich in die Bildqualität mit ein. Um die Landschaft Sri Lankas, aber auch die kleinen, besonderen Momente im Kontakt mit den Einheimischen möglichst perfekt abzulichten, organisiert der Spezial-Reiseveranstalter Karawane aus Ludwigsburg im November dieses Jahres eine elftägige Foto-Tour, auf der Profifotograf und Coach Gordon Below den Teilnehmern mit all seinem Know-how zur Seite steht. Er ist seit mehr als einem Jahrzehnt als Fototrainer tätig und weiß genau, was ein „gutes“ Foto am Ende von einem fabelhaften unterscheidet.Die Rundreise durch den Inselstaat lässt kein Motiv-Highlight des singhalesischen Wildlifes und der traditionellen Lebensweise der Menschen aus. Dabei bringt Gordon Below den Teilnehmern auch die unterschiedlichen Arten der Fotografie bei – denn Foto ist nicht gleich Foto. Den Anfang macht die ­Streetstyle- und Architekturfotografie in Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Gebäude aus der britischen Kolonialzeit, ein buddhistischer Tempel und der traditionelle Pettah-Markt mit seinem regen Treiben warten mit wunderbaren Motiven auf. Der Anspruch wächst dabei von Tourstopp zu Tourstopp. So muss es auf Pirschfahrten im Minneriya- und Yala-­Nationalpark, die Wildtiere wie Elefanten, ­Leoparden und Krokodile beheimaten, mitunter recht zügig zugehen – denn die Tiere warten nicht unbedingt auf das Betätigen des Auslösers. Die Tipps vom Profi kommen da gerade recht! Während der Reise lernen Teilnehmer dabei nicht nur viel über das Thema Fotografie, sondern auch über die Kultur Sri Lankas – etwa auf einem Ausflug in das idyllische Dorf Hiriwadunna, wo man ein landestypisches Mittagessen unter den Einheimischen genießt. Als ein absolutes Highlight gilt der größte und am besten erhaltene Höhlentempelkomplex des Landes, der „Dambulla Cave Temple“. Dieser steht auch als UNESCO-Welterbestätte unter Schutz. Sowohl dort als auch bei einer traditionellen Zeremonie im Dalada Maligawa Tempel kann beim Fotografieren mit verschiedenen Perspektiven und Details gespielt werden, um Atmosphäre und Farben perfekt einzufangen. Der Besuch einer Teeplantage und eine nostalgische Eisenbahnfahrt, die an Palmen-umsäumten Reisfeldern sowie ursprünglichem Regenwald vorbeiführt, sind weitere Stationen, die ganz unterschiedliche Foto-Techniken erfordern, die Gordon Below gerne vermittelt. Den krönenden Abschluss machen die sogenannten Stelzenfischer von Koggala: Bei dieser alteingesessenen Fischereimethode wird auf im Meeresboden verankerten Stelzen gefischt. Mit etwas Glück haben hier nicht nur die Fischer am Ende eine „erfolgreiche Ausbeute“.Während der gesamten Reise steht Fototrainer Gordon Below für alle Fragen rund um die Kunst der Fotografie mit seiner weitreichenden Erfahrung geduldig und einfühlsam zur Seite. In den Workshops und Fotosessions während der Reise holt er jeden Teilnehmer auf dessen aktuellem Wissens- und Kenntnisstand ab und sorgt so ganz individuell für Fortschritte. Er schult das Auge und lenkt den Fokus auch auf die bedeutsamen Details. So werden neben Bildern zahlreiche erinnerungswürdige Erlebnisse sowie eine persönliche Weiterentwicklung als Fotograf mit nach Hause genommen. Ein Platz auf der Reise (Webcode: 42617) ist buchbar ab 3.150 Euro pro Person im Netz unter www.karawane.de bfs